Olympia: Faire Geste vom enttäuschten Loch

Karina Präg , Holger Luhmann 08.02.2026 • 09:42 Uhr Nachdem der dreimalige Olympiasieger Felix Loch am Samstagabend im Eiskanal von Cortina weit hinter seinen Erwartungen geblieben ist, äußert er sich sehr fair und kollegial zum anstehenden Teamwettbewerb.

Rodel-Ass Felix Loch hat nach seinem enttäuschenden Start in die Olympischen Spiele eine faire Geste gezeigt. Vor allem durch einen Fehler im ersten Lauf liegt der dreimalige Olympiasieger zur Halbzeit nur auf Rang acht - weit weg von den Medaillenrängen.

Im Anschluss äußerte er sich zwar enttäuscht, aber extrem fair zum anstehenden Teamwettbewerb: „So wie es jetzt aussieht, wird der Max (Max Langenhan, Anm. d. Red.) am Ende das Team fahren (den Teamwettbewerb am 12.02., Anm.d. Red.). Und da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Am Ende fährt bei uns immer der schnellste, weil man dort auf jeden Fall um die Goldmedaille mitkämpfen möchte“, erklärte der 36-Jährige auf SPORT1-Nachfrage und stellte sich dabei eindeutig an zweite Stelle.

Rodeln bei Olympia: Langenhan auf Platz 1 - Loch weiter zurück

Langenhan führt nach zwei von vier Läufen die Wertung an. Mit 52,924 Sekunden im ersten Lauf und 52,902 Sekunden im zweiten Durchgang fuhr der Thüringer zweimal Bahnrekord.

Loch lobte die Fahrt seines Teamkollegen: „Stark gefahren, muss man sagen. Ich hoffe wirklich, dass er das morgen nochmal zweimal so runterbringt. Das wäre mega wichtig für uns. Ich drücke ihm da auf jeden Fall die Daumen“, sagte er auf SPORT1-Nachfrage.