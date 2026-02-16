Die erste Woche der Olympischen Spiele 2026 liegt zurück, in der schon über 60 Medaillen-Entscheidungen gefallen sind. Der zehnte Wettkampftag geht mit demselben Schwung weiter und hat einiges zu bieten.
Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Deutsches Gold im Bob und Eiskunstlauf?
Olympia-Highlights heute: Tag 10
Der frühe Morgen gehört den Curlern, die mit Vorrunden-Duellen in den Tag starten. Der Männer-Zweierbob beginnt mit dem ersten Lauf der Winterspiele ab 10.00 Uhr im Eiskanal in Cortina (LIVETICKER). Unter anderem steht der letzte Wettbewerb im Ski Alpin an, auch im Team-Skispringen werden die letzten Medaillen-Entscheidungen getroffen (LIVETICKER).
Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker
- TV: ARD und Eurosport
- Stream: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Die letzte Medaillenentscheidung der Männer im olympischen Ski-Alpin-Programm ist der Slalom. In Bormio startet der erste Lauf am frühen Morgen (ab 10.00 im LIVETICKER), der zweite folgt ab 13.30 Uhr (LIVETICKER).
Wer bei den Eishockey-Frauen ins Finale einziehen wird, entscheidet sich ebenfalls an diesem Wettkampftag. Im ersten Halbfinale trifft Schweden auf die USA (ab 16.40 Uhr im LIVETICKER). Am Abend (ab 21.10 Uhr im LIVETICKER) wird der zweite Finalplatz zwischen Kanada und der Schweiz ausgespielt.
Olympia-Plan: Super-Team, Monobob und Eishockey-Halbfinals
Am Montag werden die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2026 abgeschlossen. Als Letztes steht die Super-Team-Entscheidung bei den Männern von der Großschanze an (19 Uhr im LIVETICKER). Für das Team D geht das Sprung-Duo Philipp Raimund und Andreas Wellinger an den Start.
Aus deutscher Sicht richtet sich der Blick ebenfalls am Abend auf die Monobob-Entscheidungen der Frauen (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER). Nach den ersten beiden Läufen ist die deutsche Bobfahrerin Laura Nolte im Eiskanal von Cortina d’Ampezzo auf Medaillenkurs.
Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:
- SKI ALPIN: 10.00 Uhr Slalom, Männer (2. Lauf ab 13.30 Uhr)
- SHORTTRACK: 12.42 Uhr 1000m, Frauen
- SKISPRINGEN: 19.OO Uhr Super Team, Männer
- SKI FREESTYLE: 19.30 Uhr Big Air, Frauen
- BOB: 19.00 Uhr Monobob, Frauen (3. Lauf), 21.20 Uhr Monobob, Frauen (4. Lauf)
- EISKUNSTLAUF: 20.00 Uhr Paarlauf, Mixed Kür (Gesamtwertung 23:15 Uhr)
Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht
- CURLING: 09.05 Uhr Vorrunde, Frauen mit Schweden - Schweiz, China - Kanada, Dänemark - Grossbritannien; 14.05 Uhr Vorrunde, Männer mit Grossbritannien - Norwegen, Tschechien - Kanada, Schweden - Deutschland, Italien - China, USA - Schweden; 19.05 Uhr Vorrunde, Frauen mit Südkorea - China, Schweiz - Grossbritannien, USA - Italien, Japan - Kanada
- BOB: 10.00 Uhr Zweierbob, Männer (1. Lauf); 11.57 Uhr Zweierbob Männer (2. Lauf)
- SHORTTRACK: 11.00 Uhr 1000m, Frauen Viertelfinale; 11.55 Uhr 1000m, Frauen Halbfinale
- SHORTTRACK: 11.18 Uhr 500m, Männer Vorlauf
- EISHOCKEY: 16.40 Uhr Halbfinale, Frauen mit USA - Schweden, 21:10 Uhr Halbfinale, Frauen mit Kanada - Schweiz