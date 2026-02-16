Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Deutsches Gold im Bob und Eiskunstlauf?

SPORT1 16.02.2026 • 07:00 Uhr Die zweite Olympiawoche bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet und hält viele sportliche Highlights bereit. So können Sie Tag 10 bei Olympia 2026 live verfolgen.

Die erste Woche der Olympischen Spiele 2026 liegt zurück, in der schon über 60 Medaillen-Entscheidungen gefallen sind. Der zehnte Wettkampftag geht mit demselben Schwung weiter und hat einiges zu bieten.

Der frühe Morgen gehört den Curlern, die mit Vorrunden-Duellen in den Tag starten. Der Männer-Zweierbob beginnt mit dem ersten Lauf der Winterspiele ab 10.00 Uhr im Eiskanal in Cortina (LIVETICKER). Unter anderem steht der letzte Wettbewerb im Ski Alpin an, auch im Team-Skispringen werden die letzten Medaillen-Entscheidungen getroffen (LIVETICKER).

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV : ARD und Eurosport

: ARD und Eurosport Stream : sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com

: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die letzte Medaillenentscheidung der Männer im olympischen Ski-Alpin-Programm ist der Slalom. In Bormio startet der erste Lauf am frühen Morgen (ab 10.00 im LIVETICKER), der zweite folgt ab 13.30 Uhr (LIVETICKER).

Wer bei den Eishockey-Frauen ins Finale einziehen wird, entscheidet sich ebenfalls an diesem Wettkampftag. Im ersten Halbfinale trifft Schweden auf die USA (ab 16.40 Uhr im LIVETICKER). Am Abend (ab 21.10 Uhr im LIVETICKER) wird der zweite Finalplatz zwischen Kanada und der Schweiz ausgespielt.

Olympia-Plan: Super-Team, Monobob und Eishockey-Halbfinals

Am Montag werden die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2026 abgeschlossen. Als Letztes steht die Super-Team-Entscheidung bei den Männern von der Großschanze an (19 Uhr im LIVETICKER). Für das Team D geht das Sprung-Duo Philipp Raimund und Andreas Wellinger an den Start.

Aus deutscher Sicht richtet sich der Blick ebenfalls am Abend auf die Monobob-Entscheidungen der Frauen (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER). Nach den ersten beiden Läufen ist die deutsche Bobfahrerin Laura Nolte im Eiskanal von Cortina d’Ampezzo auf Medaillenkurs.

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

SKI ALPIN: 10.00 Uhr Slalom, Männer (2. Lauf ab 13.30 Uhr)

10.00 Uhr Slalom, Männer (2. Lauf ab 13.30 Uhr) SHORTTRACK: 12.42 Uhr 1000m, Frauen

12.42 Uhr 1000m, Frauen SKISPRINGEN: 19.OO Uhr Super Team, Männer

19.OO Uhr Super Team, Männer SKI FREESTYLE: 19.30 Uhr Big Air, Frauen

19.30 Uhr Big Air, Frauen BOB: 19.00 Uhr Monobob, Frauen (3. Lauf), 21.20 Uhr Monobob, Frauen (4. Lauf)

19.00 Uhr Monobob, Frauen (3. Lauf), 21.20 Uhr Monobob, Frauen (4. Lauf) EISKUNSTLAUF: 20.00 Uhr Paarlauf, Mixed Kür (Gesamtwertung 23:15 Uhr)

Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht