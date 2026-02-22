Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Gold für Lochner im Viererbob?

SPORT1 22.02.2026 • 08:00 Uhr Zum Abschluss der Olympischen Spiele wird es im Cortina Sliding Centre nochmals spannend. Die deutschen Viererbobs liegen auf Medaillenkurs - allen voran Johannes Lochner. So können sie die Entscheidung live verfolgen.

Am 16. und damit letzten Wettkampftag der Olympischen Spiele 2026 steht im Eiskanal von Cortina d’Ampezzo die Entscheidung im Viererbob der Männer an. Aus deutscher Sicht ist die Ausgangslage äußerst vielversprechend. Nach zwei Läufen liegen gleich drei deutsche Viererbobs auf den Medaillenplätzen.

Die Medaillen werden am Sonntagmittag vergeben: Der dritte Lauf im Viererbob der Männer startet um 10.00 Uhr, der vierte und damit letzte Durchgang folgt ab 12.15 Uhr (LIVETICKER). Dann wird sich im Eiskanal von Cortina zeigen, ob die deutschen Duos ihre Ausgangsposition in Gold, Silber und Bronze ummünzen können.

Viererbob bei Olympia 2026: So können Sie die entscheidenden Läufe der Männer live verfolgen

Schon im Zweierbob konnte Johannes Lochner die Goldmedaille gewinnen, nun möchte er auch im Viererbob triumphieren. Zum Abschluss seiner Karriere ist der 35 Jahre alte Bobpilot auf einem guten Weg, seine bisher erfolgreiche Saison mit einem weiteren Olympiasieg zu krönen. Lochner konnte nach den ersten beiden Durchgängen mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer einen Vorsprung von 0,43 Sekunden herausfahren.

Der deutsche Dauerkonkurrent Francesco Friedrich lauert mit dem knappen Rückstand auf Rang zwei. „Wir werden morgen wieder richtig angreifen und wenn ich die paar Fehler noch abstelle, dann wird das auf jeden Fall gut“, analysierte Lochner am Samstag.

Goldener Abschluss für Lochner?

Go for Gold? „Das ist unser großes Ziel“, fügte Lochner hinzu, der nach Olympia 2026 seine Bob-Karriere beenden wird. Bob-Rivale Friedrich, der in seiner Karriere schon zweimal olympisches Gold gewann, muss sich nun nach unsauberen Durchgängen zunächst mit Patz zwei zufrieden geben.