Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Medaillenchance für Sonnekalb?

SPORT1 19.02.2026 • 07:00 Uhr Vier Wettkampftage stehen bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina noch an. Es warten erneut zahlreiche Wettbewerbe und einige Medaillenentscheidungen. So können Sie Tag 13 bei Olympia 2026 live verfolgen.

Am heutigen Donnerstag stehen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina zahlreiche Wettbewerbe und Entscheidungen an.

Unter anderem feiert das Skibergsteigen bei den Männern und Frauen seine olympische Premiere. In Bormio werden erstmals in dieser Disziplin olympische Medaillen vergeben (LIVETICKER). Außerdem stehen im Frauen-Eishockey das Spiel um Platz drei und das Finale auf dem Programm.

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV : ARD und Eurosport

: ARD und Eurosport Stream : sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com

: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der 13. Wettkampftag startet zunächst mit den entscheidenden Vorrundenspielen im Curling. Das deutsche Team mischt allerdings wahrscheinlich nicht mehr um die Medaillen mit. Für den Einzug in die Halbfinals ab 19.10 Uhr (im LIVETICKER) müssten viele Szenarien zusammenkommen.

Ein besonderer Fokus liegt neben der Einzelkür im Eiskunstlauf bei den Frauen (im LIVETICKER) auch auf den Spielen um die Medaillen im Eishockey der Frauen. Das Spiel um Platz 3 bestreiten ab 14.40 Uhr Schweden und die Schweiz (im LIVETICKER). Das große Finale steigt ab 19.10 Uhr zwischen den Favoriten aus den USA und Kanada (im LIVETICKER).

Olympia-Plan mit Nordischer Kombination, Skibergsteigen und Eisschnelllauf

Der deutsche Blick geht zunächst auf die Nordische Kombination, wo im Teamsprint ab 10.00 Uhr gesprungen wird und ab 14.00 (im LIVETICKER) im abschließenden Langlauf die Medaillen vergeben werden. Aus deutscher Sicht wird das Duo bestehend aus Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek an den Start gehen.

Nach den Vorläufen am Vormittag werden um 13.55 Uhr bei den Frauen und um 14.15 Uhr (im LIVETICKER) bei den Männern die ersten Medaillen im Skibergsteigen vergeben. Für Team Deutschland werden bei den Frauen Tatjana Paller und Helena Euringer sowie bei den Männern Finn Hösch an den Start gehen.

Ab 16.30 Uhr steht auch der Eisschnelllauf im Milano Speed Skating Stadium im Fokus, wo Shootingstar Finn Sonnekalb nach dem 12. Platz über die 1000m Distanz nun über 1500m (im LIVETICKER) seine erste Medaille bei Olympia jagt.

