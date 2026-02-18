Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Olympia
Olympia
NEWS
VIDEOS
ZEITPLAN
MEDAILLENSPIEGEL
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Olympia>

Olympia-Highlights: Slalom mit Aicher und Biathlon-Staffel heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Olympia-Highlights heute: Tag 12

Auch an Tag 12 der Olympischen Spiele sind viele sportliche Highlights zu erwarten. So können Sie Tag 12 bei Olympia 2026 live verfolgen.
Was für eine großartige Leistung: Die nächste Medaille für Emma Aicher.
SPORT1
Auch an Tag 12 der Olympischen Spiele sind viele sportliche Highlights zu erwarten. So können Sie Tag 12 bei Olympia 2026 live verfolgen.

Es ist mittlerweile der zwölfte Wettkampftag bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina. Zwischen Curling, Ski-Wettbewerben, Snowboard-Rennen und Eishockey-Viertelfinals werden sportliche Höchstleistungen abgerufen, um Olympia-Geschichte zu schreiben und Edelmetall zu gewinnen.

Unter anderem steht heute der Teamsprint im Langlauf der Männer und Frauen an, auch auf der Biathlon-Staffel der Frauen wird der Fokus am Mittwochnachmittag liegen. Das Team um Franziska Preuß startet ab 14.45 Uhr in das Rennen (LIVETICKER). Weitere Entscheidungen fallen im Ski Freestyle, Snowboard Slopestyle sowie im Shorttrack.

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker:

Die Ski-Alpin-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2026 werden heute mit dem Slalom der Frauen abgeschlossen. Als Top-Favoritin geht die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin an den Start, während die deutschen Fahrerinnen Emma Aicher und Lena Dürr auf ein Olympia-Happy-End hoffen (ab 10.00 Uhr im LIVETICKER).

Olympia-Plan: Deutschland im Eishockey-Viertelfinale

Nach dem Gold-Coup im Skilanglauf-Teamsprint der Frauen in Peking 2022 gehen die deutschen Langläuferinnen auch in Tesero mit Medaillenhoffnungen in das Rennen. Für das Team D startet das Topduo Laura Gimmler und Coletta Rydzek. Bei den Männern bilden Jakob Moch und Jan Stölben das deutsche Duo (ab 11.45 Uhr im LIVETICKER).

Beim Eishockey-Turnier stehen die Viertelfinals der Männer an. Das deutsche Team trifft nach dem 5:1-Sieg im Qualifikationsspiel gegen Frankreich heute auf die Slowakei (ab 12.10 Uhr im LIVETICKER). Die Slowaken hatten sich als Erstplatzierte der Gruppe B direkt für das Viertelfinale qualifiziert.

Im Curling finden heute die letzten Vorrundenspiele statt. Die deutschen Curler haben nach der Niederlage gegen die Schweiz jedoch keine Chancen mehr auf den Einzug ins Halbfinale. In der Partie gegen China geht es daher nur noch um einen versöhnlichen Olympia-Abschluss für die Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz.

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

  • SKI ALPIN: 10.00 Uhr Slalom, Frauen (1. Lauf; 13.30 Uhr Slalom, Frauen (2. Lauf)
  • SKI LANGLAUF: 11.45 Uhr Teamsprint, Frauen
  • SKI LANGLAUF: 12.15 Uhr Teamsprint, Männer
  • SKI FREESTYLE: 12.30 Uhr Aerials, Frauen (1. Finale); 12.30 Uhr Aerials, Frauen (2. Finale)
  • SNOWBOARD: 12.30 Uhr Slopestyle, Männer
  • BIATHLON: 14.45 Uhr Staffel, Frauen
  • SHORTTRACK: 20.59 Uhr Staffel 300m, Frauen
  • SHORTTRACK: 21.29 Uhr 500m, Männer

Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht

  • CURLING: 09.05 Uhr Vorrunde, Frauen mit China - Dänemark, Schweden - Südkorea, USA - Grossbritannien; 14.05 Uhr Vorrunde, Männer mit Italien - Kanada, Norwegen - Schweiz, China - Tschechien, USA - Grossbritannien; 19.05 Uhr Vorrunde, Frauen mit Schweiz - Dänemark, Kanada - Italien, China - Schweden, Grossbritannien - Japan
  • SKI LANGLAUF: 09.45 Uhr Teamsprint, Frauen (1. und 2. Halbfinale)
  • SKI LANGLAUF: 10.15 Uhr Teamsprint, Männer (1. und 2. Halbfinale)
  • EISHOCKEY: 12.10 Uhr Viertelfinal, Männer mit Deutschland - Slowakei: 16.40 Uhr Viertelfinale, Männer mit Kanada - Tschechien; 18.10 Uhr Viertelfinale Männer mit Finnland - Schweiz; 21.10 Uhr Viertelfinale, Männer mit USA - Schweden
  • SHORTTRACK: 20.15 Uhr 500m, Männer (1.-4. Viertelfinale); 20.42 Uhr 500m, Männer (1. und 2. Halbfinale)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite