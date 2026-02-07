Olympia: Nach dieser Siegerehrung passierte ein Malheur mit Folgen

Kuriose Panne kurz nach einem der größten sportlichen Erfolg ihres Lebens: Die schwedische Skilangläuferin Ebba Andersson hat im Skiathlon ihre erste Einzel-Medaille gewonnen - kurz darauf war ihre Trophäe kaputt.
Medaillen-Panne: „War wirklich dumm“
Hinter ihrer Landsfrau Frida Karlsson und vor der Norwegerin Heidi Weng landete die 28-Jährige nach einer starken Vorstellung auf dem zweiten Rang. Die Euphorie war groß und mit einem breiten Strahlen nahm Andersson ihre Silbermedaille entgegen. Kurz darauf landete das teure Schmuckstück im Schnee.
Olympia 2026: Panne um Medaille von Ebba Andersson
„Es war wirklich dumm. Ich bin Frida hinterhergelaufen, und in der Eile war die Medaille entzwei und ist im Schnee liegen geblieben“, zitieren schwedische Medien die sechsmalige Weltmeisterin - das Band um den Hals hatte sich gelöst.
Zu allem Überfluss brach beim Versuch, die Medaille zu reparieren, ein weiteres Teil ab und landete irgendwo im Schnee. Das abgebrochene Teil „liegt jetzt irgendwo hier draußen. Schließlich haben wir die Suche aufgegeben“, führte Andersson weiter aus.
„Jetzt hoffe ich, dass es einen Veranstalter gibt, der einen Plan B für kaputte Medaillen hat“, witzelte sie.