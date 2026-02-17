Nach einem Auftakt ohne Medaille wollen die deutschen Kombinierer am Dienstag bei den Olympischen Winterspielen 2026 nachlegen. Vor allem Vinzenz Geiger gilt als Hoffnungsträger im DSV-Team, das in Predazzo einen Podestplatz holen möchte.
Olympia: Nordische Kombination heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker - Endlich Medaille für Deutschland?
Geiger und Co. wollen Olympia-Medaille
Die Strecke könnte den Deutschen entgegenkommen. Kältere Bedingungen und ein harter Kurs spielen den laufstarken Athleten in die Karten. Nach soliden, aber nicht perfekten Leistungen im ersten Wettbewerb will das Team nun den nächsten Schritt machen.
Nordische Kombination bei Olympia heute live: So verfolgen Sie das Einzel im Free-TV
- TV: ARD und Eurosport
- Stream: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Der Wettkampf startet um 10:00 Uhr mit dem Springen - im Anschluss fällt um 13:45 Uhr im Langlauf die Entscheidung.
NoKo: Deutschland hofft auf starke Laufleistung
Zum Auftakt hatte Johannes Rydzek als Achter das beste deutsche Ergebnis erzielt, Geiger landete knapp dahinter in den Top Ten. Zu einer Medaille fehlten beiden Athleten allerdings mehr als eine Minute.
Bundestrainer Eric Frenzel analysierte die Ausgangslage: „Die Jungs haben weiter das Vertrauen in sich und sind gut drauf. Das sind Wettkampftypen“, sagte er bei Eurosport.
Zudem betonte Vinzenz Geiger: „Das Gute ist, dass die Strecke bei den niedrigeren Temperaturen nicht mehr so weich sein wird. Das kommt uns entgegen.“ In Peking hatte Geiger 2022 beim Gundersenwettkampf von der Normalschanze noch die Goldmedaille gewonnen.