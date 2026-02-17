Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Olympia
Olympia
NEWS
VIDEOS
ZEITPLAN
MEDAILLENSPIEGEL
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Olympia>

Olympia: Nordische Kombination heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker - Endlich Medaille für Deutschland?

Geiger und Co. wollen Olympia-Medaille

Die deutschen Kombinierer zielen bei den Olympischen Winterspielen 2026 auf ihre erste Medaille. Die Strecke in Predazzo könnte dem DSV-Team entgegenkommen.
Die Olympischen Winterspiele stehen kurz bevor. Erste Bilder zeigen Eindrücke vom deutschen Haus.
SPORT1
Die deutschen Kombinierer zielen bei den Olympischen Winterspielen 2026 auf ihre erste Medaille. Die Strecke in Predazzo könnte dem DSV-Team entgegenkommen.

Nach einem Auftakt ohne Medaille wollen die deutschen Kombinierer am Dienstag bei den Olympischen Winterspielen 2026 nachlegen. Vor allem Vinzenz Geiger gilt als Hoffnungsträger im DSV-Team, das in Predazzo einen Podestplatz holen möchte.

Die Strecke könnte den Deutschen entgegenkommen. Kältere Bedingungen und ein harter Kurs spielen den laufstarken Athleten in die Karten. Nach soliden, aber nicht perfekten Leistungen im ersten Wettbewerb will das Team nun den nächsten Schritt machen.

Nordische Kombination bei Olympia heute live: So verfolgen Sie das Einzel im Free-TV

  • TV: ARD und Eurosport
  • Stream: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com
  • Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der Wettkampf startet um 10:00 Uhr mit dem Springen - im Anschluss fällt um 13:45 Uhr im Langlauf die Entscheidung.

NoKo: Deutschland hofft auf starke Laufleistung

Zum Auftakt hatte Johannes Rydzek als Achter das beste deutsche Ergebnis erzielt, Geiger landete knapp dahinter in den Top Ten. Zu einer Medaille fehlten beiden Athleten allerdings mehr als eine Minute.

Bundestrainer Eric Frenzel analysierte die Ausgangslage: „Die Jungs haben weiter das Vertrauen in sich und sind gut drauf. Das sind Wettkampftypen“, sagte er bei Eurosport.

Zudem betonte Vinzenz Geiger: „Das Gute ist, dass die Strecke bei den niedrigeren Temperaturen nicht mehr so weich sein wird. Das kommt uns entgegen.“ In Peking hatte Geiger 2022 beim Gundersenwettkampf von der Normalschanze noch die Goldmedaille gewonnen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite