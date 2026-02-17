Olympia: Nordische Kombination heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker - Endlich Medaille für Deutschland?

SPORT1 17.02.2026 • 08:00 Uhr Die deutschen Kombinierer zielen bei den Olympischen Winterspielen 2026 auf ihre erste Medaille. Die Strecke in Predazzo könnte dem DSV-Team entgegenkommen.

Nach einem Auftakt ohne Medaille wollen die deutschen Kombinierer am Dienstag bei den Olympischen Winterspielen 2026 nachlegen. Vor allem Vinzenz Geiger gilt als Hoffnungsträger im DSV-Team, das in Predazzo einen Podestplatz holen möchte.

Die Strecke könnte den Deutschen entgegenkommen. Kältere Bedingungen und ein harter Kurs spielen den laufstarken Athleten in die Karten. Nach soliden, aber nicht perfekten Leistungen im ersten Wettbewerb will das Team nun den nächsten Schritt machen.

Nordische Kombination bei Olympia heute live: So verfolgen Sie das Einzel im Free-TV

TV : ARD und Eurosport

: ARD und Eurosport Stream : sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com

: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der Wettkampf startet um 10:00 Uhr mit dem Springen - im Anschluss fällt um 13:45 Uhr im Langlauf die Entscheidung.

NoKo: Deutschland hofft auf starke Laufleistung

Zum Auftakt hatte Johannes Rydzek als Achter das beste deutsche Ergebnis erzielt, Geiger landete knapp dahinter in den Top Ten. Zu einer Medaille fehlten beiden Athleten allerdings mehr als eine Minute.

Bundestrainer Eric Frenzel analysierte die Ausgangslage: „Die Jungs haben weiter das Vertrauen in sich und sind gut drauf. Das sind Wettkampftypen“, sagte er bei Eurosport.