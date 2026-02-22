Olympia spielt mit dem Feuer! - Der SPORT1-Kommentar

Holger Luhmann 22.02.2026 • 23:43 Uhr Die 25. Olympischen Winterspiele sind zu Ende. Einige Sportler begehren auf. Das IOC spielt mit dem Feuer. Ein Kommentar.

Puh, dieses Olympia ist schwer zu greifen. Ein Resümee zu ziehen, fällt schwer. Zu unterschiedlich sind die Eindrücke.

Immerhin auf Snoop Dogg war Verlass. Der US-Rapper ist seit Paris so etwas wie das lebende Olympia-Maskottchen. Auch bei den Winterspielen war er ein treuer Fan, besuchte zahlreiche Wettkämpfe.

Und der olympische Geist? Der hatte es schwer. Er ging verloren zwischen den weit auseinander liegenden Wettkampfstätten, stand im Stau, verzweifelte an den Shuttle-Bussen oder wurde ausgesperrt wegen eines Gedenkhelms.

Olympia? Kaum gejuckt

Nicht wenige Athleten beklagten ein fehlendes Olympia-Gefühl. Selbst im Biathlon-Mekka Antholz, wo die Stimmung am besten war, auch bei den deutschen Fans - obwohl sie kaum mit Erfolgen verwöhnt wurden.

Die Modemetropole Mailand hat Olympia kaum gejuckt, die Außenstationen Bormio, Livignio, Tesero und Predazzo wirkten mitunter trist und isoliert. In Cortina war der wegen hoher Baukosten kritisierte Eiskanal leicht oberhalb der Stadt ein leuchtender Hingucker und ebenso ein Fan-Hotspot wie das Curling-Stadion. Überhaupt: Curling darf sich als ein Gewinner fühlen, zog nicht zuletzt in Deutschland viele in den Bann.

Die Stimmung an den Wettkampfstätten zog nach verhaltenem Beginn deutlich an. Auch bei den Zuschauern vor den Fernsehern kam Olympia gut an – nicht zuletzt wegen der rasanten Kamerabilder, die von Drohnen produziert wurden.

„Sterile Show“: Das IOC und ihre heile Welt

Der Vorwurf des deutschen Slalomfahrers Linus Straßer, der eine „sterile Show“ beklagte, ist nicht neu. Das Internationale Olympische Komitee setzt auf Glamour. Alles, was das Bild dieser heilen, glitzernden Welt stört, wird versucht, auszublenden.

Wenn sich Sportler immer weniger mit Olympia identifizieren können, sich ausgegrenzt fühlen oder wie austauschbare Akteure in einer Reality-Show, wenn das bislang wichtigste Sportereignis für die wahren Protagonisten an Reiz verliert und sie sogar überlegen, sich abzuwenden, dann ist Olympia irgendwann tot.