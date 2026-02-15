Riesenslalom-Gold für Brasilien: Ronaldinho adelt Braathen

Lucas Pinheiro Braathen hat mit seinem Triumph im Riesenslalom Wintersport-Geschichte geschrieben. Der Norweger, der für Brasilien startet, sicherte dem südamerikanischen Land das erste Gold bei Olympischen Winterspielen - und löste damit eine Welle der Begeisterung aus. Während im Zielraum noch die Emotionen hochkochten, erreichten ihn bereits die nächsten Glückwünsche aus aller Welt.
Fußball-Legende adelt Braathen
Besonders eine Botschaft stach heraus: Fußball-Ikone Ronaldinho meldete sich auf X zu Wort. „Glückwunsch zur Goldmedaille, Lucas. Du bist ein Vorbild für uns alle“, schrieb der Weltmeister von 2002. Braathen reagierte sichtlich bewegt mit Emojis - und einer persönlichen Antwort: „Unglaublich. Danke für alles. Ohne dich wäre ich nie hierhergekommen.“
Braathen hatte in vergangenen Interviews immer wieder betont, wie sehr ihn Ronaldinhos Lebensfreude und Unangepasstheit geprägt haben. Der Offensivkünstler habe ihn darin bestärkt, seinen eigenen Weg zu gehen - auch im alpinen Skisport. Nun schließt sich mit Olympia-Gold ein Kreis.
Auch Bayern meldet sich zu Wort
Nicht nur aus Brasilien erreichten ihn Grüße. Auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern München gratulierte öffentlich. „Glückwunsch zu Brasiliens historischer Goldmedaille, Lucas Pinheiro. Am Ende sind alle Bayern“, hieß es augenzwinkernd auf X - garniert mit einem Foto von Braathen und Klub-Legende Bastian Schweinsteiger.
Sportlich hatte Braathen zuvor Nervenstärke bewiesen. Nach zwei technisch anspruchsvollen Läufen im Riesenslalom behielt er auf der selektiven Piste die Kontrolle, attackierte im zweiten Durchgang kompromisslos und verteidigte seine Spitzenposition. Im Ziel kannte der Jubel keine Grenzen - auch weil der Erfolg weit über den alpinen Skisport hinausstrahlt.