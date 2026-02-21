Olympia: Hoffnung auf weitere deutsche Medaille

SID 21.02.2026 • 10:56 Uhr Die Topfavoriten Reece Howden aus Kanada und Ryan Regez aus der Schweiz sind schneller als der WM-Dritte von 2023.

Florian Wilmsmann hat beim Platzierungslauf der Skicrosser die viertbeste Zeit erzielt und Hoffnungen auf eine weitere deutsche Medaille nach Gold durch Daniela Maier genährt.

Schneller als der WM-Zweite von 2023 waren unter anderem zwei Topfavoriten: Reece Hodwen aus Kanada, der in diesem Winter vier von neun Weltcup-Rennen gewonnen hat, und Ryan Regez aus der Schweiz (+1,05 Sekunden), Olympiasieger von 2022 und amtierender Weltmeister. Überraschend die zweitbeste Zeit erreichte der Japaner Satoshi Furuno (+0,99).

Skicross: Insgesamt vier Deutsche am Start

Anhand des Platzierungslaufs, bei dem die Fahrer alleine auf dem Kurs unterwegs sind, wird die Setzliste für die Vierer-Läufe in der K.o.-Runde (Beginn 12.00 Uhr im LIVETICKER) erstellt: Wilmsmann (+1,14) befindet sich in einer Hälfte des Tableaus mit Howden, auf den er im Halbfinale treffen kann. Der Erste und Zweite eines jeden Laufs kommen eine Runde weiter.