Starker Schneefall: Aerials-Quali der Frauen erst am Nachmittag

SID 17.02.2026 • 12:20 Uhr Die deutsche Olympiateilnehmerin Emma Weiß muss sich am Dienstag in Geduld üben. Die Männer-Quali wurde auf Mittwoch verschoben.

Starker Schneefall in Livigno wirbelt bei den Olympischen Winterspielen den Qualifikations-Zeitplan der Freestyle-Skier in der Disziplin Aerials durcheinander. Die Vorausscheidung der Frauen, die am Dienstag ursprünglich für 10.45 Uhr angesetzt war und bei der auch die deutsche Athletin Emma Weiß dabei ist, wird nach mehrmaliger Verlegung nicht vor 13.45 Uhr beginnen.

Betroffen von den schlechten Wetterbedingungen sind auch die Männer: Deren Qualifikationsläufe waren für 13.30 Uhr angesetzt gewesen. Nun wurden sie auf Mittwoch verlegt, damit am Dienstag zumindest noch die Qualifikation der Frauen durchgeführt werden kann.