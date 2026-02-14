Olympia: "Schwedischer Albtraum!" Doppeltes Sturz-Drama im Langlauf

Johannes Vehren 14.02.2026 • 12:50 Uhr Langlauf-Star Ebba Andersson stürzt während des Staffel-Rennens zweimal. Die Schwedin erlebt einen Albtraum.

Die schwedische Skilangläuferin Ebba Andersson hat in der olympischen Staffel einen Albtraum durchlebt! Die dreimalige Weltmeisterin von 2025, die an Position zwei für die Topfavoritinnen ins Rennen gegangen war, stürzte am Samstag gleich zweimal heftig - durch die vielen Schweden-Fans unter den 9000 Zuschauern in Val di Fiemme ging beide Male ein Aufschrei.

„Nein! nein! nein! nein! Schwedischer Albtraum“, titelte die schwedische Zeitung Aftonbladet. Die Schwedinnen gingen als klarer Favorit ins Rennen, aber mussten einen herben Rückschlag erleben.

Olympia: Langlauf-Star überschlägt sich beim Sturz

Linn Svahn übergab an Andersson als Führende. Deren erster Sturz war noch harmlos, denn die Weltmeisterin kam in einer Linkskurve von der Bahn ab, konnte aber sofort weiterlaufen.

Schlimmer war es dann wenige Augenblicke später: Beim zweiten Sturz überschlug sich Andersson ohne Fremdeinwirkung, verlor dabei die Bindung am rechten Ski und musste auf nur einem Ski Richtung Ziel „joggen“.

„Das habe ich ja noch nie gesehen“

„Der nächste Sturz, der nächste Sturz. Wo ist denn bitte der Ski? Der Ski ist nicht da“, war ARD-Kommentator Heiko Klasen fassungslos und fügte hinzu: „Der Ski ist weg! Was für ein Drama! Das ist ihr der Ski abhanden gekommen. Die Bindung ist weg, das gibt es nicht, das gibt es nicht.“

Weiter meinte Klasen: „Jetzt läuft sie mit einem Ski in Richtung Ziel, das ist ja nicht zu glauben, das ist nicht zu fassen! Da muss ihr jemand helfen, da muss ein Betreuer da sein, das habe ich ja noch nie gesehen.“

Betreuer stürzt ebenfalls beim Helfen

Zeitgleich reagierten ihre Teamkolleginnen fassungslos auf die Geschehnisse und schlugen ihre Hände über den Kopf zusammen.

Als dann endlich ein Betreuer mit einem Ersatzski Richtung Andersson lief, stürzte dieser ebenfalls und landete kopfüber im Schnee. „Auch noch das, da bleibt wirklich nichts aus“, kommentierte Klasen, als er diese Szene nochmals im Replay sah.

Mit großem Rückstand übergab die untröstliche Andersson auf Schwedens Topstar Frida Karlsson. Sie und Schlussläuferin Jonna Sundling machten danach ein sehr starkes Rennen und fuhren von Platz acht noch auf den zweiten Rang, wodurch sich die Schwedinnen noch Silber sicherten. Olympiasieger wurde Norwegens Staffel, Bronze ging an Finnland.

-----