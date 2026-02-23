Tränen auf der Pressekonferenz: Hiobsbotschaft für Olympia-Superstar

SPORT1 23.02.2026 • 09:59 Uhr Nur wenige Minuten nach ihrem goldenen Triumph bei Olympia erhält Freestyle-Superstar Eileen Gu eine traurige Nachricht.

Es hätte alles so schön sein können. Am letzten Tag der Olympischen Spiele sicherte sich Freestyle-Superstar Eileen Gu nach zwei Silbermedaillen endlich das erhoffte Gold. Doch nur kurze Zeit später saß die 22 Jahre alte Chinesin weinend vor der Journalisten auf der Pressekonferenz.

Allerdings handelte es sich nicht um Tränen der Rührung, sondern Tränen der Trauer. So erklärte die Sportlerin, direkt nach ihrem Olympiasieg vom Tod ihrer Oma erfahren zu haben.

„Als ich sie das letzte Mal sah, bevor ich zu den Olympischen Spielen fuhr, war sie sehr krank, daher wusste ich, dass die Möglichkeit besteht“, so die Sportlerin.

Gu hatte gute Beziehung zu ihrer Oma

„Ich habe ihr nicht versprochen, dass ich gewinnen würde, aber ich habe ihr versprochen, dass ich mutig sein würde, so wie sie mutig war.“

Und weiter: „Sie war ein wirklich wichtiger Teil meines Lebens, als ich aufwuchs, und jemand, zu dem ich sehr aufgeschaut habe. Sie war eine Kämpfernatur.“

Noch unmittelbar nach ihrem Triumph hatte Gu erklärt: „Ich bin die erfolgreichste Freeskierin aller Zeiten, Männer und Frauen eingeschlossen. Ich habe die meisten Goldmedaillen aller Zeiten, Männer und Frauen eingeschlossen. Das ist ein Beweis für Wettbewerbsstärke, für mentale Stärke.“