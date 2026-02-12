Was dieses Eis-Duo bei Olympia vollbracht hat, kann Katarina Witt "kaum fassen"

SID 11.02.2026 • 23:13 Uhr Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron gewinnen hauchzart vor den Weltmeistern und Team-Olympiasiegern.

Die französischen Eiskunstläufer Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron haben bei den Olympischen Winterspielen in Mailand Gold im Eistanz gewonnen.

Das bereits nach dem Rhythmustanz in Führung gelegene Duo siegte nach der Kür mit insgesamt 225,82 Punkten hauchzart vor den Weltmeistern und Team-Olympiasiegern Madison Chock und Evan Bates aus den USA (224,39 Punkte). Bronze ging an Piper Gilles und Paul Poirier aus Kanada (217,74).

Kaum ein Jahr zusammen, schon Olympia-Gold

Cizeron verteidigte damit seinen Titel, bei den Winterspielen 2022 in Peking hatte der 31-Jährige zusammen mit Gabriella Papadakis triumphiert.