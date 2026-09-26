München oder Köln/Rhein-Ruhr: Am Samstag wird der deutsche Olympiabewerber gewählt. Es zeichnet sich ein enges Rennen ab. SPORT1 zeigt, wie Sie die Entscheidung live verfolgen können.

Markus Söder kommt natürlich, Hendrik Wüst sowieso. Die Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen haben sich den Olympiabewerbungen von München und Köln/Rhein-Ruhr verschrieben, diese immer wieder angetrieben und unermüdlich beworben.

Am Samstag gegen 14 Uhr münden die jahrelangen Kampagnen, die sich national als durchdacht und widerstandsfähig erwiesen haben, in einer demokratischen Entscheidung: Wer geht für Deutschland beim Internationalen Olympischen Komitee ins Rennen? Er rechne mit einem „sehr knappen“ Ausgang, sagt Thomas Weikert.

Olympia-Entscheidung heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Hier München, weltweit bekannt für das Oktoberfest, die bayerische Kultur – und schon einmal Olympia-Gastgeber, auch wenn die Spiele 1972 nur leicht begannen, ehe sie in eine Tragödie mündeten. Auf der anderen Seite NRW, das Regionalkonzept, das von Köln bis Essen, von Aachen bis Gelsenkirchen in riesigen Arenen für olympische Ticketrekorde sorgen will.

Kommen die Olympischen Spiele nach Deutschland? Kommen die Olympischen Spiele nach Deutschland? © IMAGO/ITAR-TASS

So werden die Olympia-Stimmen vergeben

Beide Konzepte wurden von einer Evaluierungskommission aus Sport und Bundespolitik bewertet, mit dem Ergebnis, dass beide „sehr gut“ seien und München (87,03 von 100 möglichen Punkten) in der Gesamtheit nur in Nuancen stärker eingeschätzt wird als Köln/Rhein-Ruhr (85,02).

Die Verantwortung, wer es vor den Augen des IOC im globalen Wettbewerb besser machen soll als die seit 1972 gescheiterten deutschen Bewerber Berchtesgaden (1992), Berlin (2000), Leipzig (2012), München (2018, 2022), Hamburg (2024) und Rhein-Ruhr (2032), liegt in den Händen weniger – im wahrsten Sinne des Wortes – Auserwählter.

141 Stimmen werden im Kurhaus in Baden-Baden vergeben, die größte Macht haben die 42 olympischen Spitzenverbände – von den Curlern bis zum mächtigen DFB – mit je drei Stimmen. Keineswegs unerheblich sind die zehn Stimmen der zehn Präsidiumsmitglieder, darunter IOC-Mitglied Michael Mronz, dessen Reitareal in Aachen Teil der NRW-Bewerbung ist.

DEINE MEINUNG

IOC hat zweistellige Olmypia-Bewerberzahl

Das IOC verweist allein für 2036 auf eine zweistellige Bewerberzahl, im März 2027 soll dieser Kreis reduziert werden auf die Top-Kandidaten. Im Sommer 2029 wird dann gekürt. Geht Deutschland für 2036 leer aus, soll – so der Plan – im Werben um die Spiele 2040 ein neuerlicher Anlauf mit dem gekürten Bewerber genommen werden.

Ob München oder Köln: Gefordert sein werden Geduld, Stärke und wohl auch ein finanzieller Einsatz, der noch nicht abzusehen ist. Baden-Baden markiert eigentlich erst den Anfang.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)