München wählt Kiel als Segelstandort

München lässt die Geschichte wieder aufleben und wählt Kiel als Segelstandort für mögliche Olmypische Spiele aus. Schon vor 54 Jahren wurder vor der Küste Schleswig-Holsteins gesegelt.

München will Geschichte wiederaufleben lassen und hat Kiel als Standort für olympische Segelwettbewerbe ausgewählt, sollte die bayerische Landeshauptstadt zum deutschen Olympiabewerber für Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 gewählt werden.

„München und Kiel sind ein perfektes Match. Das gemeinsame Doppel von 1972 lebt wieder auf – Süd und Nord machen gemeinsame Sache. Beide Standorte stehen für hohe Qualität und internationale Strahlkraft“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Bereits bei den Spielen in München vor 54 Jahren war vor der Küste Schleswig-Holsteins gesegelt worden.

Die nationale Entscheidung fällt am Samstag bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Baden-Baden. Setzt sich München bei der Wahl durch, ist die Stadt deutscher Bewerber beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC).

Münchens Mitbewerber Köln/Rhein Ruhr muss sich ebenfalls am Montag auf ein Segelrevier festlegen, die Entscheidung fällt zwischen Kiel und Rostock-Warnemünde (Mecklenburg/Vorpommern). Der dritte nationale Kandidat Berlin hatte sich frühzeitig auf Warnemünde festgelegt.