Olympia: Lägreid entschuldigt sich für TV-Beichte - "War nicht ganz bei Sinnen"

SID 11.02.2026 • 12:45 Uhr Nach seinem kuriosen Auftritt meldet sich der norwegische Biathlet Sturla Holm Lägreid einmal mehr zu Wort und bittet um Verzeihung.

Biathlet Sturla Holm Lägreid hat sich einen Tag nach seinem Seitensprung-Geständnis im Fernsehen für seine viel diskutierte Aktion entschuldigt. „Ich bedauere zutiefst, dass ich diese persönliche Geschichte an diesem für den norwegischen Biathlon so freudigen Tag angesprochen habe. Ich war nicht ganz bei Sinnen und konnte nicht klar denken“, wird der Bronzemedaillengewinner im Einzel in einer Mitteilung des norwegischen Teams zitiert.

Seine Entschuldigung gelte seinem Landsmann und Olympiasieger Johan-Olav-Botn, „der nach dem Goldgewinn die ganze Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte“, sagte Lägreid: „Und sie gilt auch meiner Ex-Freundin, die unfreiwillig ins Rampenlicht der Medien geriet. Ich hoffe, es geht ihr gut.“

Er könne „es nicht mehr ändern, aber ich werde das jetzt hinter mir lassen und mich auf die Olympischen Spiele konzentrieren“, ergänzte Lägreid. Er werde „keine weiteren Fragen dazu beantworten“, ließ er wissen.

Lägreids Beichte überstrahlt Botns emotionalen Sieg

Lägreid hatte nach dem Einzel in Antholz am Dienstag live im norwegischen TV unter Tränen von seinem Seitensprung berichtet. Diesen habe er der Frau, die anonym bleiben will, erst vor einer Woche gestanden, woraufhin sie ihn verlassen habe. Er sprach reuig von der „Liebe meines Lebens“, die er zurückgewinnen wolle.

Der emotionale Sieg von Landsmann Botn, der den Erfolg seinem verstorbenen Freund Sivert Guttorm Bakken gewidmet hatte, wurde dabei fast zur Randnotiz.