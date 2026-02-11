Olympia: Lägreids Ex-Freundin meldet sich nach pikantem Gestädnis

SID 11.02.2026 • 10:08 Uhr Die vom norwegischen Biathleten betrogene Frau meldet sich zu Wort, verzeihen kann sie seine Untreue nicht.

Die Ex-Freundin des norwegischen Biathleten Sturla Holm Laegreid hat wenig Verständnis für dessen aufsehenerregenden Liebesschwur bei den Olympischen Spielen. „Das ist schwer zu verzeihen“, sagte die Frau der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang über die Untreue des Bronzemedaillengewinners, „selbst nach einer Liebeserklärung vor der ganzen Welt“.

Lägreid hatte nach dem Einzel in Antholz am Dienstag live im Fernsehen unter Tränen von seinem Seitensprung berichtet. Diesen habe er der Frau, die anonym bleiben will, erst vor einer Woche gestanden, woraufhin sie ihn verlassen habe. Lägreid sprach reuig von der „Liebe meines Lebens“, die er zurückgewinnen wolle.

„Ich habe mir nicht ausgesucht, in dieser Position zu sein“, sagte die Frau, „und es ist schwer zu ertragen. Wir hatten Kontakt und er kennt meine Meinung dazu.“

Olympia: Ex-Freundin von Lägreid dankt für Unterstützung

Zugleich bedankte sie sich bei ihrer „Familie und Freunden, die mich aufgefangen haben und mich unterstützen. Auch allen anderen, die an mich dachten und mit mir sympathisierten, ohne zu wissen, wer ich bin.“