Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Biathlon
Biathlon
NEWS
ZEITPLAN
ERGEBNISSE
Biathlon>

Olympiasieger im Babyglück

Olympiasieger im Babyglück

Quentin Fillon Maillet holt seine vierte olympische Goldmedaille. Anschließend verkündet der Franzose eine frohe Botschaft.
Vanessa Voigt verpasst im Biathlon-Einzel erneut nur hauchdünn eine Medaille. Wie bei den Olympischen Winterspielen in Peking reicht es am Ende für Platz vier.
SID
Quentin Fillon Maillet holt seine vierte olympische Goldmedaille. Anschließend verkündet der Franzose eine frohe Botschaft.

Auf den Goldjubel folgen schon bald Vaterfreuden: Biathlon-Olympiasieger Quentin Fillon Maillet hat nach seinem Erfolg im Sprint von Antholz Nachwuchs angekündigt.

„Meine Partnerin Lydie und ich erwarten ein Kind, deshalb widme ich ihr diesen Lauf, denn sie begleitet mich schon seit sehr langer Zeit“, sagte der 33-Jährige - gefolgt von einer Liebeserklärung.

Seine Frau besiegte Krebs

Die zukünftige Mutter seines Kindes, die bereits eine Krebserkrankung besiegt hat, sei „ein außergewöhnlicher Mensch, der es mir ermöglicht hat, heute hier zu sein“, schwärmte Fillon Maillet.

Bei den Olympischen Winterspielen 2018 war die Gemütslage noch eine völlig andere gewesen, ehe nun mit dem Gewinn seines vierten Olympia-Golds das vorläufige Happy End folgte.

Mit „anderen Gedanken im Kopf“ sei er seinerzeit nach Pyeongchang gereist, hatte Fillon Maillet gegenüber L‘Équipe berichtet: „Die familiäre Situation war kompliziert, mein Schwiegervater und meine Partnerin waren beide an Krebs erkrankt.“

Am Freitag verschaffte sich Fillon Maillet mit einer fehlerfreien Schießleistung vor den Norwegern Vetle Sjaastad Christiansen (0/+13,7 Sekunden) und Sturla Holm Lägreid (0/+15,9) in Antholz große olympische Glücksgefühle. Er sorgte im vierten Olympia-Rennen für den dritten Erfolg der überragenden französischen Mannschaft nach der Mixed-Staffel und Julia Simon im Einzel bei den Frauen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite