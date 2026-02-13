Olympiasieger im Babyglück

SID 13.02.2026 • 19:50 Uhr Quentin Fillon Maillet holt seine vierte olympische Goldmedaille. Anschließend verkündet der Franzose eine frohe Botschaft.

Auf den Goldjubel folgen schon bald Vaterfreuden: Biathlon-Olympiasieger Quentin Fillon Maillet hat nach seinem Erfolg im Sprint von Antholz Nachwuchs angekündigt.

„Meine Partnerin Lydie und ich erwarten ein Kind, deshalb widme ich ihr diesen Lauf, denn sie begleitet mich schon seit sehr langer Zeit“, sagte der 33-Jährige - gefolgt von einer Liebeserklärung.

Seine Frau besiegte Krebs

Die zukünftige Mutter seines Kindes, die bereits eine Krebserkrankung besiegt hat, sei „ein außergewöhnlicher Mensch, der es mir ermöglicht hat, heute hier zu sein“, schwärmte Fillon Maillet.

Bei den Olympischen Winterspielen 2018 war die Gemütslage noch eine völlig andere gewesen, ehe nun mit dem Gewinn seines vierten Olympia-Golds das vorläufige Happy End folgte.

Mit „anderen Gedanken im Kopf“ sei er seinerzeit nach Pyeongchang gereist, hatte Fillon Maillet gegenüber L‘Équipe berichtet: „Die familiäre Situation war kompliziert, mein Schwiegervater und meine Partnerin waren beide an Krebs erkrankt.“