Olympia-Biathlon heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Deutsches Quartett greift nach Medaille

SPORT1 13.02.2026 • 11:25 Uhr Im Biathlon-Sprint kämpft das deutsche Team um Philipp Nawrath am Freitag um die zweite Olympiamedaille. So können Sie das Rennen bei Olympia 2026 heute live verfolgen.

Das deutsche Biathlon-Team hofft auf die zweite Medaille bei den Olympischen Spielen. Nach der Bronzemedaille in der Mixed-Staffel greifen am Freitag die DSV-Männer im Sprint an. Ab 14 Uhr (LIVETICKER) gehen die Biathleten für die zehn Kilometer in Antholz an den Start.

Zurück im deutschen Team steht dann auch wieder Justus Strelow, der im Einzel am Dienstag überraschend aufgrund einer Belastungssteuerung nicht berufen wurde. Es würde „sehr, sehr viel Energie kosten, aber wir brauchen Justus im Laufe der Olympischen Spiele noch“, hatte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling argumentiert: „Er ist ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler dieser Mannschaft.“

Olympia-Biathlon heute live: So verfolgen Sie den Männer-Sprint im Free-TV

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, sportstudio.de, oder im Eurosport-Stream auf: HBO Max, Discovery + und DAZN

sportschau.de, sportstudio.de, oder im Eurosport-Stream auf: HBO Max, Discovery + und DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Neben Strelow wird das deutsche Quartett von Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel komplettiert. Lucas Fratzscher muss entsprechend nach seinem 23. Platz aus dem Einzel im Sprint und der anschließenden Verfolgung zuschauen.

Die größten Medaillenchancen werden vor dem Rennen Nawrath und Horn ausgerechnet, die in der laufenden Weltcupsaison bereits jeweils einmal im Sprint aufs Podest gelaufen sind. Auch bei den bisherigen Spielen zeigte sich Nawrath in bestechender Form. Beim Bronze-Coup der Staffel hatte er alle zehn Schüsse getroffen und im folgenden Einzelrennen als Fünfter nur knapp einen erneuten Podestplatz verpasst.

Im Sprint steht den Biathleten ein hochintensives Rennen mit zwei Schießeinlagen bevor. Jeder Fehler am Schießstand wird mit einer Extrarunde über 150 Meter bestraft. Anders als im Einzelrennen gibt es also keine Strafminuten.

Biathlon-Olympiasieger im Sprint: Wer folgt auf Bö?

Als großer Favorit gilt am Freitag Eric Perrot, der den Gesamtweltcup anführt. Im Sprint konnte der Franzose jedoch noch keinen Sieg erringen. Nach der Silbermedaille im Einzel soll nun ausgerechnet bei Olympia der große Triumph folgen. Zudem rechnet sich unter anderem der Lokalmatador Tommaso Giacomel auf seiner Heimstrecke große Chancen aus.