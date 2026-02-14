Olympia: Preuß isoliert sich vom deutschen Team

SID 14.02.2026 • 17:19 Uhr Franziska Preuß zieht in ein Einzelzimmer. Die deutsche Medaillenhoffnung will sich schützen. Ihre Teamkolleginnen klagen über Magenprobleme.

Nach den gesundheitlichen Problemen der deutschen Biathletinnen bei den Olympischen Winterspielen hat sich Franziska Preuß als Sicherheitsmaßnahme isoliert.

„Ich bin jetzt auch in ein Einzelzimmer gegangen, um mich einfach nochmal zu schützen“, sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres nach ihrem siebten Platz im Sprint am Samstag. Bei der Gesamtweltcupsiegerin sei bislang alles „stabil“, nun hoffe sie, „dass es so bleibt“.

Olympia: Hettich-Walz verpasst Sprint

Teamkollegin Janina Hettich-Walz hatte aufgrund von Magenproblemen das Rennen über 7,5 Kilometer verpasst, zuvor hatte auch Vanessa Voigt Probleme. DSV-Sportdirektor Felix Bitterling sieht aber keinen Grund zur Sorge. „Wir gehen davon aus, dass es kein Virus war, sondern dass wir einfach etwas Falsches gegessen haben“, sagte Bitterling.

In Antholz teilt sich die deutsche Mannschaft in ihrer Unterkunft die Küche mit dem Team von Tschechien. „Es waren zweimal die gleichen Symptome zu mehr oder weniger gleicher Zeit“, so Bitterling: „Bei uns waren es Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz, bei den Tschechen waren es, glaube ich, eine Athletin und ein Betreuer.“

Nun habe man „die Lage dahingehend stabilisiert, dass wir einfach ein bisschen separiert haben. Wir haben reinigen und desinfizieren lassen. Bis jetzt sind auch keine weiteren Fälle aufgetreten“, sagte der Sportdirektor.