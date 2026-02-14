Es ist die nächste Chance für Franziska Preuß: Nach ihrem Fauxpas im Biathlon-Einzel kommt es am Samstagnachmittag (14.45 Uhr im LIVETICKER) bei den Olympischen Winterspielen zum Sprint-Rennen der Frauen. Hat die Gesamtweltcupsiegerin ihre Nerven diesmal im Griff?
Olympia 2026: Biathlon-Sprint der Frauen mit Preuß heute live im Free-TV, Stream und Ticker
Halten Preuß‘ Nerven im Sprint?
Im Sprint könne man „ein Stück weit mehr Risiko gehen und vielleicht schneller angehen“, sagte Preuß: „Ich schaue mal, wie ich mich erhole. Ich glaube, grundsätzlich passt die Form.“ Der Sprint ist im Gegensatz zum Einzel nur 7,5 Kilometer lang.
Olympia-Biathlon heute live: So verfolgen Sie den Frauen-Sprint im Free-TV
- TV: ARD, Eurosport
- Stream: sportschau.de oder im Eurosport-Stream auf: HBO Max, Discovery + und DAZN
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Janina Hettich-Walz kann indes nicht antreten. Die 29-Jährige sagte ihre Teilnahme am Sprint wegen Magenproblemen ab. Selina Grotian rückt nach.
Wichtig ist der Sprint vor allem im Hinblick auf die Verfolgung, die am Sonntag stattfindet.
Zu den Favoritinnen gehören neben Preuß und Vanessa Voigt, die im Einzel undankbare Vierte wurde, Olympiasiegerin Julia Simon und Lou Jeanmonnot aus Frankreich. Ob es wieder eine Überraschung gibt wie die Bronzemedaille der Bulgarin Lora Hristova?
Bei DSV-Sportdirektor Felix Bitterling überwog trotz „Blech“ für Voigt der Stolz.
„So abzuliefern beim Saisonhöhepunkt, das muss man erstmal machen“, sagte er. Das Team sei „auf einem guten Weg. Es gibt auch keinen Grund, irgendwie den Kopf jetzt in den Sand zu stecken.“