Olympia 2026: Umstrittene Olympiasiegerin fordert: „Ich will Ruhe“

Die französische Biathletin Simon gewinnt ihr zweites Gold in Antholz - und will sich jetzt nur noch auf den Sport konzentrieren.

Nach ihrem Olympiasieg im Einzel hofft die französische Biathletin Julia Simon, dass die zahlreichen kritischen Stimmen gegen sie nun leiser werden. „Ich möchte, dass man mich in Ruhe lässt“, sagte die 29-Jährige bei Eurosport nach ihrer zweiten Goldmedaille im zweiten Rennen von Antholz: „Ich glaube, ich muss niemandem mehr etwas beweisen, jetzt möchte ich einfach nur Biathlon machen.“

Die zehnmalige Weltmeisterin hatte zu Saisonbeginn aufgrund eines internen Diebstahls gesperrt gefehlt. Simon missbrauchte die Kreditkarten ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet sowie einer Physiotherapeutin der französischen Mannschaft für Einkäufe im Wert von 2400 Euro, zudem stahl sie kleinere Geldbeträge zwischen 20 und 50 Euro. Nachdem sie die Vorwürfe lange bestritten hatte, gestand sie im vergangenen Oktober.

Neben einer dreimonatigen Bewährungsstrafe musste sie eine Geldsumme in Höhe von 15.000 Euro zahlen - und durfte nicht beim Auftakt des Olympia-Winters im schwedischen Östersund antreten.

„Das Kapitel innerhalb des Teams ist jetzt abgeschlossen“, sagte Simon nun nach ihrem Triumph über die 15 Kilometer vor ihrer Landsfrau Lou Jeanmonnot und der überraschenden Bronzemedaillengewinnerin Lora Christowa aus Bulgarien.

Simon siegt im Einzel

Ihre Geste im Ziel, als Simon sich den Finger auf den Mund gelegt hatte, richtete sich gegen einen Reporter der französischen Sportzeitung L’Equipe. Die Biathletin habe am Dienstagabend „einen schlechten Artikel gesehen, und ich finde, diese Person muss mir Respekt entgegenbringen, weil ich ihn respektiere“. Es sei „wirklich schlimm“ gewesen.