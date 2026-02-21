Olympia 2026: Biathlon mit Preuß heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Massenstart der Frauen

SPORT1 21.02.2026 • 11:15 Uhr Am Samstag steht bei den Olympischen Winterspielen mit dem Massenstart der Frauen der letzte Wettbewerb im Biathlon an. Kann Franziska Preuß ihre letzte Medaillenchance nutzen?

Bevor am Sonntag die Olympischen Winterspiele zu Ende gehen, steht am Samstag im Biathlon mit dem Massenstart der Frauen (14.15 Uhr im LIVETICKER) dort der letzte Wettbewerb an. Vor allem für Franziska Preuß, die ihr letztes Rennen der Karriere bestreitet, geht es um viel.

Selbst der Biathlon-König höchstpersönlich drückt Franziska Preuß die Daumen. „Ich glaube an eine Medaille für Franzi im Massenstart, das tue ich wirklich“, sagte Johannes Thingnes Bö im SPORT1-Interview und gab ihr einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg: „Ich würde Franzi einfach viel Glück wünschen und sagen: ‚Entspann dich, habe Spaß.‘“

Biathlon bei Olympia 2026: So können Sie den Massenstart der Frauen live verfolgen

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com

sportschau.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Nach dem bitteren Staffel-Drama, bei dem Preuß mit einer Strafrunde die nächste Medaillenchance weggeworfen hatte, versuchte die Bayerin im Vorfeld des Massenstarts „nochmal den Kopf frei zu bekommen“. Das Problem dabei? In Südtirol sei das „nicht ganz so einfach, weil es wenig Möglichkeiten gibt, sich abzulenken“.

Preuß hat verkündet, dass der Massenstart in Antholz das letzte Rennen ihrer so erfolgreichen Laufbahn werden wird. Daher soll das Ende nicht von Trauer und Tränen überlagert werden. Vielmehr will sie nochmal alle Kräfte mobilisieren - und so auch negative Gedanken ausblenden.

Sie versuche „alles, damit ich am Samstag wieder mit einem Lächeln am Start stehe“, sagte Preuß, „und einfach die Freude am Biathlon wieder spüre.“ Denn nur so kann sich ihr großer Traum wohl wirklich noch erfüllen.

