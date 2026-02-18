Olympia-Biathlon heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Frauen-Staffel mit Preuß

SPORT1 18.02.2026 • 11:30 Uhr Die Biathlon-Staffel der Frauen steht heute bei den Olympischen Winterspielen auf dem Programm. Franziska Preuß wird dabei eine ungewohnte Rolle zuteil - doch überraschen die deutschen Damen?

Bei den Olympischen Winterspielen dreht sich heute (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER) im Biathlon alles um die Frauen-Staffel über 4 x 6 Kilometer. Nachdem das DSV-Aufgebot in den Einzelrennen keine Medaillen ergattern konnte, liegt die Hoffnung nun auf dem Staffelwettbewerb.

Für Deutschland wird Julia Tannheimer das Rennen eröffnen, dann folgt Franziska Preuß. Die Staffel beenden werden Janina Hettich-Walz und Schlussläuferin Vanessa Voigt.

Olympia-Biathlon heute live: So verfolgen Sie die Staffel der Frauen:

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: sportstudio.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com

sportstudio.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com Ticker: SPORT1.de oder SPORT1-App

Deutsches Quartett leicht verändert

Das deutsche Aufgebot zeigt sich dabei leicht verändert: Franziska Preuß wird nicht wie gewohnt als Schlussläuferin fungieren, sondern als zweite Athletin ins Rennen gehen. Zuletzt hatte die Bronze-Gewinnerin in der Mixed-Staffel nervliche Probleme beim letzten Schießen offenbart.

Sie will sich nun für den abschließenden Massenstart am Samstag wichtiges Selbstvertrauen zurückholen. Dann wird Preuß zum letzten Mal bei einem olympischen Einzelrennen an den Start gehen - mit Happy End?

Hettich-Walz hatte zuletzt den Sprint und die Verfolgung aufgrund von Magenproblemen verpasst, nun sind die gesundheitlichen Probleme auskuriert. Dafür muss Selina Grotian wieder weichen.

Favoriten & deutsche Chancen

Das deutsche Quartett dürfte mit der Staffel gute Erinnerungen verbinden: Bei den Spielen in Peking 2022 hatten sich Vanessa Hinz, Denise Herrmann-Wick, Voigt und Preuß mit dem dritten Rang die Bronzemedaille gesichert.

Doch zu den Favoritinnen zählen die deutschen Damen nicht. Die Nationenwertung führt das französische Quartett um Einzel-Olympiasiegerin Julia Simon und die Weltcupführende Lou Jeanmonnot an, danach folgen Norwegen und Schweden.