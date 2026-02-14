Olympia 2026: Deutscher Biathlon-Star sagt für Sprint ab

SPORT1 14.02.2026 • 10:29 Uhr Deutschlands Biathlon-Star Janina Hettich-Walz kann beim Sprint am Samstag nicht antreten. Die 29-Jährige kämpft mit gesundheitlichen Problemen. Ein Ersatz ist gefunden.

Bittere Nachrichten für Deutschlands Biathlon-Star Janina Hettich-Walz: Die 29-Jährige muss ihren Start beim olympischen Sprint über 7,5 km (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER) am Samstag aus gesundheitlichen Problemen absagen.

„Nach Platz acht beim Einzelrennen, ein für mich sehr guter Einstand in die Olympischen Spiele, muss ich meinen Start im Sprint heute schweren Herzens absagen. Die letzten beiden Tage hatte ich mit Magenproblemen zu kämpfen, und auch wenn es mir heute schon wieder besser geht, kommt der Sprint leider zu früh, eine schwere Entscheidung, aber die Gesundheit geht vor“, schrieb Hettich-Walz bei Instagram.

Für Hettich-Walz rückt Selina Grotian nach, wie der DSV offiziell bekannt gab.

„Janina Hettich-Walz kann das heutige Olympische Sprintrennen leider nicht bestreiten. Grund hierfür sind anhaltende Ausläufer von Magenbeschwerden. Dies ist im Kontext zu sehen mit dem Fakt, dass die Wettkämpfe in Antholz auf ca. 1600m Höhe stattfinden. Um sich die Chance auf einen Staffeleinsatz und ggf. im Massenstart nicht vorzeitig zu nehmen, wurde diese Entscheidung gemeinsam von Athletin, Trainern und der medizinischen Leitung vor Ort getroffen“, heißt es in einem Statement von Mannschaftsarzt Dr. Sebastian Torka.

Hettich-Walz war beim Einzelrennen am Mittwoch auf dem achten Platz gelandet. Grotian wurde 55.