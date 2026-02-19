Olympia 2026: Biathlon-Star ergreift "riskante" Maßnahme

Moritz Thienen 19.02.2026 • 11:34 Uhr Sebastian Samuelsson ist mit seinen Leistungen bei den Olympischen Spielen noch nicht zufrieden. Der Schwede trifft jetzt eine drastische Maßnahme und zieht um.

Bisher laufen die Olympischen Spiele für Biathlon-Star Sebastian Samuelsson noch nicht nach Plan. Der Schwede war als einer der Top-Favoriten in die Spiele gegangen konnte bisher aber noch keine Einzelmedaille gewonnen.

Lediglich mit der schwedischen Männerstaffel gewann er Bronze. Zu wenig für Samuelsson, der im Gesamtweltcup aktuell auf dem dritten Platz steht.

Um im letzten Rennen, dem Massenstart (Freitag ab 14:15 Uhr im LIVETICKER), doch noch eine Medaille angreifen zu könnten, entschied er sich jetzt zu einem drastischen Schritt. Er verlässt das schwedische Team und zieht um.

„Ich denke, es lohnt sich, das Risiko einzugehen“, sagte Samuelsson bei Radiosporten.

Olympia: Biathlon-Star Samuelsson zieht um

Aktuell würde er mit einer kleinen Krankheit kämpfen: „Seit Dienstag bin ich in eine niedrigere Höhenlage umgezogen und hoffe, dass das die Genesung etwas erleichtern wird.“

Seine neue Unterkunft liegt 15 Minuten von der Heimat der schwedischen Biathleten entfernt. Zudem besteht ein Höhenunterschied von 500 Metern.

Er habe schon mehrfach während der Olympischen Spiele darüber nachgedacht, umzuziehen. Kurz vor dem letzten Wettkampf entschied er sich nun für die „riskante“ Entscheidung, wie Samuelsson selbst zugab.