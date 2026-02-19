Olympia 2026: Biathlon-Star ergreift "riskante" Maßnahme

Bisher laufen die Olympischen Spiele für Biathlon-Star Sebastian Samuelsson noch nicht nach Plan. Der Schwede war als einer der Top-Favoriten in die Spiele gegangen konnte bisher aber noch keine Einzelmedaille gewonnen.
Biathlon-Star verlässt sein Team
Lediglich mit der schwedischen Männerstaffel gewann er Bronze. Zu wenig für Samuelsson, der im Gesamtweltcup aktuell auf dem dritten Platz steht.
Um im letzten Rennen, dem Massenstart (Freitag ab 14:15 Uhr im LIVETICKER), doch noch eine Medaille angreifen zu könnten, entschied er sich jetzt zu einem drastischen Schritt. Er verlässt das schwedische Team und zieht um.
„Ich denke, es lohnt sich, das Risiko einzugehen“, sagte Samuelsson bei Radiosporten.
Olympia: Biathlon-Star Samuelsson zieht um
Aktuell würde er mit einer kleinen Krankheit kämpfen: „Seit Dienstag bin ich in eine niedrigere Höhenlage umgezogen und hoffe, dass das die Genesung etwas erleichtern wird.“
Seine neue Unterkunft liegt 15 Minuten von der Heimat der schwedischen Biathleten entfernt. Zudem besteht ein Höhenunterschied von 500 Metern.
Er habe schon mehrfach während der Olympischen Spiele darüber nachgedacht, umzuziehen. Kurz vor dem letzten Wettkampf entschied er sich nun für die „riskante“ Entscheidung, wie Samuelsson selbst zugab.
„Es ist das erste Mal, dass ich es während einer Meisterschaft ausprobiert habe, aber ich denke, es ist das Risiko wert“, hofft Samuelsson.