Olympia 2026: Staffel der Männer im Biathlon heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 17.02.2026 • 11:30 Uhr Die Biathlon-Staffel der Männer steht bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Antholz auf dem Programm. Am Dienstag kämpfen die Teams um die Medaillen.

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 zählt die 4×7,5-Kilometer-Staffel zu den klassischen Höhepunkten beim Biathlon. In der Arena von Antholz müssen vier Athleten je Team nicht nur schnell auf den Skiern sein, sondern auch möglichst fehlerfrei am Schießstand agieren.

Nach den ersten Einzel-Entscheidungen rückt nun das Kollektiv in den Fokus, bei dem Teamgeist und Präzision entscheiden können. Ein starkes Rennen kann eine Medaille möglich machen – doch im Staffelrennen ist das Niveau hoch und kleine Fehler können große Auswirkungen haben. Die Staffel der Männer beginnt um 14:30 Uhr.

Biathlon bei Olympia 2026: So können Sie die Staffel der Männer live verfolgen

TV : ARD und Eurosport

: ARD und Eurosport Stream : sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com

: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Blick zurück nach Sotschi als gutes Omen

Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn bilden bei den Olympischen Winterspielen in Antholz die Staffel der deutschen Biathleten.

In der Staffel wollen Deutschlands Biathleten Wiedergutmachung für die enttäuschenden Einzelrennen betreiben. Zuletzt hatten sie in der Verfolgung am Sonntag bei der Vergabe der Medaillen keine Rolle gespielt, Horn belegte als bester DSV-Athlet den elften Platz. Als Mutmacher soll die Mixed-Staffel zu Beginn der Wettbewerbe in Südtirol dienen, als sich Strelow und Nawrath zusammen mit Vanessa Voigt und Franziska Preuß Bronze gesichert haben.

Favoriten und deutsche Chancen

Traditionell gehören Norwegen und Frankreich zu den stärksten Nationen in Staffelrennen. Auch Österreich, Schweden und Italien schicken erfahrene Quartette ins Rennen. Deutschland will mit geschlossener Teamleistung und sauberem Schießen um eine Medaille mitkämpfen.