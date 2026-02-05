Olympia 2026: Brisante Staffel-Entscheidung im Biathlon verkündet

Niklas Trettin 05.02.2026 • 20:00 Uhr Bei den Olympischen Winterspielen gilt die französische Mannschaft als eine der absoluten Top-Favoriten auf Gold in der Mixed-Staffel. Bei der Aufstellung hatten die Trainer allerdings die Qual der Wahl – nun haben sie sich entschieden.

Justine Braisaz-Bouchet wird das erste Biathlon-Rennen bei den Olympischen Winterspielen 2026 nur von außen verfolgen. Der französische Verband gab am Donnerstag die Besetzung seiner Mixed-Staffel bekannt – und verriet damit zugleich, dass die 29-Jährige nicht zum Aufgebot gehört.

Für Frankreich gehen stattdessen Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot und Julia Simon an den Start. Brisant ist vor allem die Nominierung von Simon. Die ebenfalls 29-Jährige war zu Beginn der Saison nach einer Kreditkartenaffäre für einen Monat gesperrt worden.

Biathlon: Simon nimmt ausgerechnet Braisaz-Bouchet den Platz weg

Am 24. Oktober hatte Simon vor Gericht eingeräumt, ab 2021 wiederholt die Bankkarten ihrer Teamkollegin Braisaz-Bouchet sowie eines Physiotherapeuten des französischen Teams für private Einkäufe genutzt zu haben. Der entstandene Schaden belief sich auf bis zu 2400 Euro. Zudem gestand sie, kleinere Bargeldbeträge zwischen 20 und 50 Euro entwendet zu haben.

Nun ist es ausgerechnet Simon, die Braisaz-Bouchet den Platz in der Olympia-Staffel wegnimmt. Und die Entscheidung kommt durchaus überraschend. Zwar feierte Simon zuletzt in Nove Mesto ihren ersten Saisonsieg, im Gesamtweltcup rangiert sie jedoch nur auf Platz zwölf und ist damit aktuell lediglich die fünftbeste Französin – hinter Jeanmonnot, Camille Bened, Braisaz-Bouchet und Océane Michelon.