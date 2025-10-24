Also doch! Komplettes Geständnis im Biathlon-Skandal

SID 24.10.2025 • 14:41 Uhr Die französische Weltmeisterin Julia Simon muss sich vor dem Strafgericht von Albertville wegen Diebstahls- und Betrugsvorwürfen verantworten.

Die zehnmalige Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon hat in der Kreditkartenaffäre um ihre französische Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet ihre Schuld vollumfänglich eingeräumt.

Sie gestehe „alle Taten“, sagte die 29-Jährige vor dem Strafgericht von Albertville. Simon musste sich dort am Freitag wegen Diebstahls- und Betrugsvorwürfen verantworten.

Nach dem Geständnis wurde sie zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Monate auf Bewährung und 20.000 Euro gefordert.

Darum geht es im Biathlon-Skandal

Simon entschuldigte sich zudem bei Braisaz-Bouchet und einer Betreuerin des französischen Biathlon-Teams, erklärte jedoch, nicht in der Lage zu sein, ihre Handlungen „bewusst zu erklären“.

Sie arbeite mit einem Psychologen daran, sagte sie vor Gericht, „das alles zu verstehen, um zu wachsen und mich weiterzuentwickeln“. Ob die Affäre für Simon im Olympia-Winter sportliche Konsequenzen hat, ist offen.

Braisaz-Bouchet und ein weiteres Mitglied des Stabs der französischen Nationalmannschaft hatten jeweils Klage eingereicht, Simon wird vorgeworfen deren Kreditkarten für Bestellungen missbraucht zu haben.

Einkäufe im Wert von „etwa 2300 Euro“ waren an die Adresse der Gesamtweltcupsiegerin der Saison 2022/23 geliefert worden. Simon hatte die Vorwürfe lange bestritten und ihrerseits Klage gegen Unbekannt wegen Identitätsbetrugs eingereicht.

Julia Simon bei Frankreich zwischenzeitlich ausgeschlossen

Die Taten sollen sich während eines Trainingslagers im Sommer 2022 in Norwegen ereignet haben. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe war Simon im Jahr 2023 zwischenzeitlich vom Mannschaftstraining der Französinnen ausgeschlossen und im Oktober kurz in Gewahrsam genommen worden. Im folgenden Winter wurde sie aber wieder ins Team integriert.