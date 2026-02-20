Olympia 2026: Kimmich? "Ich konnte es gar nicht glauben"

Holger Luhmann , Sophie Affeldt 20.02.2026 • 09:48 Uhr Der einstige Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö spricht bei SPORT1 über ein mögliches Duell mit Thomas Müller und erzählt, wie ihn Joshua Kimmich bei Olympia überrascht hat.

Kommt es bald zu einem verrückten Duell zwischen Thomas Müller und Johannes Thingnes Bö? „Ich habe gehört, dass Thomas einen Biathlon mit mir und meinem Bruder Tarjei bestreiten möchte. Das wäre großartig“, sagte Bö im Interview mit SPORT1 am Rande der Olympischen Spiele.

Müller ist für seine kuriosen Challenges bekannt. Unter anderem lieferte er sich Duelle mit Mats Hummels in diversen Sportarten. Die Clips gingen in den Sozialen Medien steil.

Gerne würde Bö zudem ein Training beim FC Bayern München absolvieren. „Ich habe ja begonnen, Fußball in einer Mannschaft zu spielen. Ich würde es lieben, die Bayern zu besuchen“, erklärte der fünfmalige Olympiasieger und 23-malige Weltmeister SPORT1 bei dem Gespräch im Adidas-Haus von Cortina.

Johannes Thingnes Bö: „Es war verrückt“

Besonders gefreut hat Bö deshalb auch ein Treffen bei den olympischen Biathlon-Wettkämpfen in Antholz mit Joshua Kimmich. „Es war verrückt. Ich kam gerade aus dem TV-Studio und habe mir Essen geholt. Als ich die Treppe runterging, stand plötzlich Joshua Kimmich vor mir“, erzählte der 32 Jahre alte Norweger, der nach seinem Karriereende im vergangenen Jahr nun als Experte für den norwegischen TV-Sender NRK im Einsatz ist.

„Ich konnte es gar nicht glauben, dass er ein paar Tage zuvor noch für die Bayern gespielt hat und nun hier beim Biathlon war“, sagte Bö weiter: „Ich bin sehr stolz, ihn getroffen zu haben. Für unsere Sportart ist es toll, dass wir solche Fans wie Kimmich haben.“

Beide nutzen die Gunst der Stunde für ein Show-Duell am Schießstand. Und siehe da: Kimmich verfehlte genau wie Bö eine Scheibe, schoss nur unwesentlich langsamer. Anders als bei normalen Wettkämpfen waren die Scheiben allerdings keine 50, sondern nur wenige Meter entfernt.