Ist er's wirklich? Olympia-Kommentator im ZDF zunächst unsicher

15.02.2026 • 12:31 Uhr Joshua Kimmich gibt sich am Tag nach dem FC-Bayern-Sieg in Bremen bei Olympia im 1000 Kilometer entfernten Antholz die Ehre. Im ZDF wird der DFB-Kapitän zunächst nicht erkannt.

Prominenter Gast beim olympischen Biathlon: DFB-Kapitän Joshua Kimmich ist vor Ort bei der Konkurrenz in Antholz am Sonntag - und hat mit seiner Präsenz auch die TV-Kommentatoren überrascht.

„Ich war mir erst nicht sicher, musste erst näher rangehen an den Monitor“, hielt ZDF-Mann Volker Grube nach einigen Sekunden fest, als Kimmich während der Verfolgung der Männer eingeblendet wurde: „Unerwarteter Besuch hier.“

Olympia: Kimmich sieht deutsche Biathlon-Enttäuschung

Am Tag nach dem 3:0-Sieg der Bayern bei Werder Bremen ließ Kimmich es sich nicht nehmen, das Großereignis als Fan zu verfolgen - und nahm dafür eine rund 1000 Kilometer lange Reise von Bremen nach Südtirol auf sich. Kimmich ist nicht der einzige prominente Besucher in Antholz: Auch Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil ist vor Ort.

Einen deutschen Erfolg sahen die VIP-Gäste erwartungsgemäß erstmal nicht: Die deutschen Biathleten haben die erste Einzelmedaille bei den Winterspielen erneut verpasst. Philipp Horn fiel in der Verfolgung als Bester des DSV-Quartetts von Rang zehn auf elf zurück, Philipp Nawrath (6 Strafrunden/+3:11,0 Minuten) als 25., Schnellschütze Justus Strelow (4/+3:35,5 Minuten) mit Platz 30 und David Zobel (5/+4:09,9) auf Position 34 zeigten extrem schwache Rennen.

Der Schwede Martin Ponsiluoma lief mit einer beeindruckenden Aufholjagd mit nur einem Fehler von Rang sieben zu Gold, es war sein erster Sieg seit drei Jahren. Dahinter holte Sturla Holm Lägreid (2/+20,6 Sekunden) aus Norwegen mit Silber seine dritte Medaille beim dritten Einzel-Start in Antholz, Bronze ging an den Franzosen Emilien Jacquelin (3/+29,7), dem eine mögliche Goldmedaille beim letzten Schießen entglitt.

