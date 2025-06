Deutscher Biathlon-Star nach Baby-Pause zurück!

Beim Lehrgang im italienischen Livigno nahm die 29-Jährige, die die in der vergangenen Saison pausierte , bereits wieder Teil. Die deutsche Frauen-Mannschaft bereitete sich dabei für den kommenden Winter vor.

„Zwei Wochen Livigno. Erster Lehrgang mit Baby“, schrieb Hettich-Walz auf Instagram unter einem Beitrag über die Zeit in Italien.

Biathlon: Hettich-Walz feierte WM-Silber

„In der Saison 2025/2026 ist es mein Ziel, wieder Teil der Mannschaft zu sein und an den Olympischen Spielen in Mailand teilzunehmen. Es gibt mittlerweile viele Beispiele von Athletinnen, die erfolgreich nach einer Schwangerschaft in die Weltspitze zurückgekehrt sind – das wäre auch mein Plan“, hatte sie schon vor der Geburt verraten.