Olympia 2026: Emotionaler Biathlon-Moment

Emotionale Geste bei den Olympischen Winterspielen! Nach dem Staffel-Rennen der Biathleten am Dienstagnachmittag hat die norwegische Mannschaft des verstorbenen Sivert Bakken gedacht.
Dafür versammelte sich das Team und machte zusammen ein Foto. Dabei hielten fünf Leute ein Bild ihres früheren Mannschaftskameraden in der Hand.
Der Instagram-Kanal der International Biathlon Union postete das Bild und schrieb dazu: „Für immer ein Teil des Teams... Sivert, für immer und ewig.“
Bakken starb einen Tag vor Heiligabend. Der Norweger wurde während eines Trainingslagers in seinem Hotelzimmer im italienischen Wintersportort Lavaze tot aufgefunden.