Biathlon-Schock! Star tot aufgefunden

SPORT1 23.12.2025 • 18:57 Uhr Norwegen trauert um Sivert Guttorm Bakken. Der 27 Jahre alte Biathlet wird tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden.

Große Trauer im Biathlon: Der Norweger Sivert Guttorm Bakken ist im Alter von 27 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht teilte der norwegische Biathlon-Verband am Dienstag mit.

Demnach wurde Bakken während eines Trainingslagers in seinem Hotelzimmer im italienischen Wintersportort Lavaze tot aufgefunden. Die genauen Umstände seines Todes sind derzeit noch unklar.

„Unsere Gedanken sind in erster Linie bei Siverts Familie und allen ihm Nahestehenden. Wir kooperieren mit den italienischen Behörden vor Ort, um herauszufinden, was passiert ist“, wird Generalsekretärin Emilie Nordskar in der Verbandsmitteilung zitiert.

Weltcupsieger gestorben: IBU zeigt sich tief betroffen

Auch der Biathlon-Weltverband IBU zeigte sich tief betroffen. „Die IBU ist zutiefst schockiert und traurig über die tragische Nachricht vom plötzlichen Tod von Sivert Bakken“, erklärte IBU-Präsident Olle Dahlin.

„Sein Tod in so jungen Jahren ist unfassbar, aber er wird nicht vergessen werden und für immer in unseren Herzen bleiben.“

Bakken hatte im März 2022 im Weltcup debütiert. Noch im selben Jahr feierte er beim Massenstart am Holmenkollen in Oslo seinen ersten Weltcupsieg.

Biathlon-Pause: „Härteste Zeit meines Lebens“

Kurz darauf musste er seine Karriere aufgrund einer Herzmuskelentzündung vorübergehend unterbrechen. Die Krankheit trat damals als Folge seiner dritten Corona-Impfung auf.

„Es hat den ganzen Sommer gedauert, also fast ein halbes Jahr, bis ich eine Diagnose bekam“, schilderte der Norweger vergangenes Jahr im Gespräch mit SPORT1. „Deshalb wusste ich auch nicht, wie lange ich mit dem Biathlon aussetzen musste und wann eine Rückkehr möglich sein würde. Ich konnte nur jeden Tag auf meinen Körper hören und hoffen, dass es besser wird. Das war die härteste Zeit meines Lebens.“