Olympia 2026 - "Falscher Sport": Biathlon-Stars sticheln

Mette Bech 11.02.2026 • 10:14 Uhr Der Zuschauerandrang ist während der Olympischen Spiele 2026 zwischen den Disziplinen sehr unterschiedlich verteilt. Das sorgt bei einigen Stars für Ernüchterung - bei anderen für Spott.

Das Finale des Sprint-Langlaufs haben drei schwedische Läuferinnen aus Schweden dominiert und sich alle drei Medaillen gesichert - und das vor großen Lücken auf der Tribüne. Die ernüchternde Stimmung an der Strecke sorgte für Verwunderung. „Ich hatte mit mehr Leuten gerechnet und damit, dass wir eine verrückte Stimmung erleben werden“, sagte Bronzemedaillen-Gewinnerin Maja Dahlqvist im Anschluss.

Die schwedische Langläuferin fuhr fort, dass sie von den Bildern in der Langlauf-Arena in Val di Fiemme sehr überrascht gewesen sei. „Es ist ziemlich außergewöhnlich, dass wir nicht mehr Zuschauer bekommen können“, bemerkte Dahlqvist.

Langlauf? „Sie machen den falschen Sport“

Ganz anders sieht es während der Olympischen Spiele 2026 in Antholz aus. Rund 20.000 Menschen schauten sich den ersten Biathlon-Wettkampf live vor Ort an. Biathlon-Star Sebastian Samuelsson wunderte diese große Differenz der Zuschauer nicht sonderlich. „Ich denke, dass 9.000 Plätze fast schon eine zu große Kapazität” für den Langlauf sei, stichelte der Schwede.

Biathletin Elvira Ölberg stimmte ihrem Landsmann Samuelsson zu, indem sie mit einem Lächeln sagte: „Wenn sie (die Langläufer, Anm.) mehr Zuschauer wollen, machen sie den falschen Sport.“

Einen großen Einfluss für die eher geringe Auslastung der Zuschauerplätze beim Langlauf hat laut der Biathleten mit der Bedeutung der Sportart zu tun. Samuelsson merkte an, dass der Langlauf in Skandinavien eine ganz andere Bedeutung habe als im Rest Europas.