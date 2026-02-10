Newsticker
Olympia: Biathlon heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Deutscher Star nicht dabei

Nächste deutsche Biathlon-Medaille?

Das zweite Biathlon-Rennen bei den Olympischen Spielen ist das Einzel der Männer. Holt Deutschland die nächste Olympia-Medaille?
Die deutsche Mixed-Staffel gewinnt bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille! Vanessa Voigt, Franziska Preuß, Justus Strelow und Philipp Nawrath feiern den historischen Erfolg und können ihr Glück kaum fassen.
SPORT1
Mit einer Bronzemedaille in der Mixed-Staffel startete Team Deutschland erfolgreich in die Biathlon-Wettkämpfe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Heute (ab 13.30 im LIVETICKER) steht mit dem Einzelrennen der Männer über 20 Kilometer der zweite Wettkampf an. Die Besonderheit: Beim Einzel hat jeder Fehlschuss eine Strafminute statt einer Strafrunde zu Folge.

Olympia-Biathlon heute live: So verfolgen Sie das Einzel der Männer im Free-TV, Stream & Ticker

Auch das deutsche Aufgebot steht bereits fest. Angeführt von Bronze-Medaillengewinner Philipp Nawrath werden beim zweiten Wettbewerb in Antholz Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher an den Start gehen.

Olympia: Deutscher Biathlon-Star überraschend nicht dabei

Damit fehlt etwas überraschend Justus Strelow, der am Sonntag ebenfalls Teil des erfolgreichen DSV-Quartetts war.

Strelow erwies sich in dieser Weltcup-Saison zwar als bester deutscher Schütze, hat aber läuferische Defizite.

Medaillengewinner Nawrath blickte voraus: „Die Strecke wird natürlich deutlich schwieriger. Deswegen schauen wir mal, wie es läuft. Ich nehme das gute Rennen auf alle Fälle mit.“

