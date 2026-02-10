Olympia: Biathlon heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Deutscher Star nicht dabei

SPORT1 10.02.2026 • 10:30 Uhr Das zweite Biathlon-Rennen bei den Olympischen Spielen ist das Einzel der Männer. Holt Deutschland die nächste Olympia-Medaille?

Mit einer Bronzemedaille in der Mixed-Staffel startete Team Deutschland erfolgreich in die Biathlon-Wettkämpfe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Heute (ab 13.30 im LIVETICKER) steht mit dem Einzelrennen der Männer über 20 Kilometer der zweite Wettkampf an. Die Besonderheit: Beim Einzel hat jeder Fehlschuss eine Strafminute statt einer Strafrunde zu Folge.

Olympia-Biathlon heute live: So verfolgen Sie das Einzel der Männer im Free-TV, Stream & Ticker

TV: ZDF und Eurosport

ZDF und Eurosport Stream: sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com

sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Auch das deutsche Aufgebot steht bereits fest. Angeführt von Bronze-Medaillengewinner Philipp Nawrath werden beim zweiten Wettbewerb in Antholz Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher an den Start gehen.

Olympia: Deutscher Biathlon-Star überraschend nicht dabei

Damit fehlt etwas überraschend Justus Strelow, der am Sonntag ebenfalls Teil des erfolgreichen DSV-Quartetts war.

Strelow erwies sich in dieser Weltcup-Saison zwar als bester deutscher Schütze, hat aber läuferische Defizite.