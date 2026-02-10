Olympia: Biathlon heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Deutscher Star nicht dabei

Mit einer Bronzemedaille in der Mixed-Staffel startete Team Deutschland erfolgreich in die Biathlon-Wettkämpfe bei den Olympischen Winterspielen 2026.
Nächste deutsche Biathlon-Medaille?
Heute (ab 13.30 im LIVETICKER) steht mit dem Einzelrennen der Männer über 20 Kilometer der zweite Wettkampf an. Die Besonderheit: Beim Einzel hat jeder Fehlschuss eine Strafminute statt einer Strafrunde zu Folge.
Olympia-Biathlon heute live: So verfolgen Sie das Einzel der Männer im Free-TV, Stream & Ticker
- TV: ZDF und Eurosport
- Stream: sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Auch das deutsche Aufgebot steht bereits fest. Angeführt von Bronze-Medaillengewinner Philipp Nawrath werden beim zweiten Wettbewerb in Antholz Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher an den Start gehen.
Olympia: Deutscher Biathlon-Star überraschend nicht dabei
Damit fehlt etwas überraschend Justus Strelow, der am Sonntag ebenfalls Teil des erfolgreichen DSV-Quartetts war.
Strelow erwies sich in dieser Weltcup-Saison zwar als bester deutscher Schütze, hat aber läuferische Defizite.
Medaillengewinner Nawrath blickte voraus: „Die Strecke wird natürlich deutlich schwieriger. Deswegen schauen wir mal, wie es läuft. Ich nehme das gute Rennen auf alle Fälle mit.“