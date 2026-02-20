Olympia 2026: Preuß verrät Zukunftsgedanken

Mette Bech 20.02.2026 • 23:23 Uhr Franziska Preuß beendet nach den Olympischen Spielen ihre Karriere. Im Interview erzählt sie, welcher Moment besonders bedeutsam war und wie es nun weitergeht.

297 Weltcup-Starts, 16 Siege, zwei Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und zwei Bronzemedaillen bisher bei Olympischen Spielen - mit Franziska Preuß‘ Karriereende geht eine deutsche Biathlon-Ära geht zu Ende.

Im Interview hat Preuß nun verraten, welcher Moment ihre erfolgreiche Karriere besonders geprägt hat. „Die Lenzerheide letztes Jahr, die Silbermedaille im Sprint“, sagte die 31-Jährige im ZDF.

Nach vielen Jahren, in denen „nicht alles ideal lief und immer etwas gefehlt hat”, habe sich Preuß bei dem Rennen in der Schweiz selbst beweisen können, bei „so einem Großereignis auf das Podium zu kommen“.

Preuß lässt Zukunft offen

Am fünfzehnten Wettkampftag der Olympischen Spiele 2026 wird die Biathletin das letzte Mal in ihrer Karriere an den Start gehen. Was Preuß anschließend plant, lässt sie offen.

„Das versuche ich jetzt rauszufinden, ich war wirklich der Typ von Sportler, ich habe jeden Tag 100 Prozent gegeben. Ich habe wenig an was anderes gedacht, deswegen habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, über das was jetzt kommt“, erklärte Preuß.