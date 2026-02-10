Olympia 2026: "Unglaublich angekotzt" - Horn ärgert sich maßlos

Holger Luhmann 10.02.2026 • 16:15 Uhr Philipp Horn erlebt ein Olympia-Rennen zum Vergessen. Im Anschluss findet er deutliche Worte.

Nach seinem völlig verkorksten Einzelrennen bei den Olympischen Winterspielen ist Deutschlands Biathlet Philipp Horn schonungslos mit sich selbst ins Gericht gegangen.

„Das hat mich unglaublich angekotzt“, sagte der 31-Jährige zu seinen sechs Schießfehlern. „Das einzig Positive“ sei seine Laufleistung gewesen.

Nawrath schrammt an Medaille vorbei

Horn belegte mit einem Rückstand von 6:19,3 Minuten auf Olympiasieger Johan-Olav Botn aus Norwegen und war damit der Schlechteste des deutschen Quartetts.

Philipp Nawrath hatte als Fünfter lange auf eine Medaille hoffen dürfen. David Zobel wurde 21., Lucas Fratzscher landete auf Rang 23.