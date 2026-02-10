Olympia 2026: "Unglaublich angekotzt" - Horn ärgert sich maßlos

Nach seinem völlig verkorksten Einzelrennen bei den Olympischen Winterspielen ist Deutschlands Biathlet Philipp Horn schonungslos mit sich selbst ins Gericht gegangen.
Deutscher Biathlet ärgert sich maßlos
Philipp Horn erlebt ein Olympia-Rennen zum Vergessen. Im Anschluss findet er deutliche Worte.
„Das hat mich unglaublich angekotzt“, sagte der 31-Jährige zu seinen sechs Schießfehlern. „Das einzig Positive“ sei seine Laufleistung gewesen.
Nawrath schrammt an Medaille vorbei
Horn belegte mit einem Rückstand von 6:19,3 Minuten auf Olympiasieger Johan-Olav Botn aus Norwegen und war damit der Schlechteste des deutschen Quartetts.
Philipp Nawrath hatte als Fünfter lange auf eine Medaille hoffen dürfen. David Zobel wurde 21., Lucas Fratzscher landete auf Rang 23.
Horn will sich bei den kommenden Starts „nun ganz auf das Schießen konzentrieren. Das Laufen kommt bei dieser Stimmung in Antholz hier von ganz alleine“.