Olympia-Biathlon: Bronze-Drama um Horn

Philipp Horn hat bei den Olympischen Winterspielen die so sehnsüchtig erhoffte Einzelmedaille für die deutschen Biathleten hauchdünn verpasst. Der 31-Jährige musste sich im Massenstart über 15 km nach großem Kampf mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Horn leistete sich beim letzten Schießen einen Fehler und kam mit 9,9 Sekunden hinter dem Franzosen Quentin Fillon Maillet ins Ziel.

„Ich bin auf der einen Seite super happy, dass ich am Schießstand heute so gut durchgekommen bin“, sagte Horn nach dem Rennen im ZDF und fügte hinzu: „Ich habe mich gestern nochmal erinnert an die besten Rennen, die ich in dieser Saison gemacht habe, und habe mich gefragt: Was habe ich da anders gemacht? Da bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich da einfach gelassen war.“

Olympia: Gold und Silber für Norwegen

Der 31-Jährige erklärte, dass er sich trotz aller Nervosität auf das Rennen gefreut habe: „Ich war das ganze Rennen fast ein bisschen überrascht, dass es so gut lief, weil ich schon gemerkt habe, dass links und rechts von mir viele Fehler gefallen sind und dass es vor allem beim dritten Schießen unglaublich schwer war zu treffen. Da war ich fast überrascht, dass ich da mit Null durchkam.“

Gold im letzten Männerrennen ging an den Norweger Johannes Dale-Skjevdal, der nach fehlerfreiem Schießen vor seinem Teamkollegen Sturla Holm Lägreid (1/+10,5 Sekunden) triumphierte.

Olympia: Deutsche Männer bleiben ohne Medaille

Für Fillon Maillet (4/+25,6) war es nach zweimal Gold bereits die dritte Medaille in Antholz. Philipp Nawrath (5/+2:05,3 Minuten), der Fünfter im Einzel geworden war, belegte bei schwierigen Bedingungen im Massenstart Rang sieben, David Zobel (7/+4:32,4) landete auf einem enttäuschenden 23. Platz.

Die deutschen Männer blieben damit die zweiten Winterspiele in Folge ohne Einzelmedaille. Dem DSV-Team droht mit bislang nur einer Bronze-Medaille für die Mixed-Staffel das schlechteste Abschneiden seit der Wiedervereinigung. 2014 und 2022 hatte es immerhin jeweils noch zweimal Edelmetall gegeben.

Gelingt den Frauen ein besserer Abschluss?

Beim Abschluss der olympischen Biathlon-Wettbewerbe am Samstag (ab 14.15 Uhr im LIVETICKER) steht Franziska Preuß deshalb umso mehr im Fokus. Deutschlands Sportlerin des Jahres will sich beim Massenstart über 12,5 km, dem möglicherweise letzten Rennen ihrer Karriere, endlich den Traum von einer Einzelmedaille erfüllen.

Nach den bisherigen Enttäuschungen versuche sie, so die 31-Jährige, „nochmal den Kopf frei zu bekommen“. Dies sei in Antholz „nicht ganz so einfach, weil es wenig Möglichkeiten gibt, sich abzulenken“. Aber sie „versuche alles, damit ich am Samstag wieder mit einem Lächeln am Start stehe und einfach die Freude am Biathlon wieder spüre“.

+++ Nawrath in den Top-10 +++

Die beiden anderen deutschen Athleten sind nun auch im Ziel. Nawrath wurde Siebter und Zobel beendete den Massenstart auf dem 23. Rang.

+++ Horn verpasst Podest +++

Das darf nicht wahr nicht sein! Horn wird letztlich Vierter und muss sich Fillon Maillet geschlagen geben. Der Franzose wird trotz vier Strafrunden Dritter.

+++ Gold und Silber für Norwegen +++

Dale-Skjevdal darf seinen Olympiasieg im Massenstart bejubeln. Mit großen Vorsprung ist der Norweger der Erste im Ziel. Hinter ihm folgt Landsmann Laegreid.

+++ Horn muss passieren lassen +++

Die sechs Sekunden Vorsprung nach der Strafrunde reichen nicht aus, denn Fillon Maillet zieht rund einen Kilometer vor dem Ziel an Horn vorbei. Der Franzose hat noch viel mehr Kraft als der Deutsche. Er liegt nun auf Platz vier.

+++ Horn auf Medaillenkurs +++

Horn leistet sich war einen Fehler, aber auch Fillon Maillet muss auf die Strafrunde! Dale-Skjevdal wird sich Gold sichern, sofern nichts mehr passiert und Lagreid ist auf dem Weg, Silber zu gewinnen. Horn hat gegenüber dem Franzosen sechs Sekunden Vorsprung.

+++ Wildes drittes Schießen +++

Horn brilliert! Er macht aktuell einen Riesenlauf, denn nach dem dritten Schießen belegt der Deutsche den zweiten Platz. Die beiden französischen Topstars Jacquelin und Fillon Maillet leisten sich derweil vier bzw. zwei Fehler und müssen abreißen lassen. Das Feld führt nun Johannes Dale-Skjevdal an.

+++ Was ist mit Giacomel? +++

Noch als Erster das zweite Schießen beendet, fällt der Italiener daraufhin sofort zurück. Er gibt daraufhin auf und beendet sein Rennen. Er sitzt nun am Streckenrand und ist wohl mit seinen Kräften komplett am Ende.

+++ Deutsche mit Fehlern +++

Nach dem zweiten Schießen ist Horn der einzige Deutsche, der noch fehlerfrei ist. Nawrath muss einmal und Zobel gar zweimal in die Strafrunde. Die Führung hat Giacomel übernommen, nachdem sich Jacquelin einen Schießfehler geleistet hat.

+++ Franzose reißt erste Lücke +++

Jacquelin ist bisher der Laufstärkste, sodass der Franzose eine erste etwas größere Lücken erlaufen konnte. Er hat als Führender rund 20 Sekunden Vorsprung.

+++ Favoriten ganz vorne +++

Das Feld führt Emilien Jacquelin an. Dahinter tummeln sich unter anderem Vetle Sjaastad Christiansen, Tommaso Giacomel und Sturla Holm Laegreid. Bislang bester Deutscher ist David Zobel auf Rang sieben. Sowohl er als auch Nawrath und Horn blieben beim ersten Schießen ohne Fehler. Quentin Fillon Maillet und Johan-Olav Botn mussten jeweils einmal auf die Strafrunden und sind deswegen zunächst zurückgefallen.

+++ Los geht‘s +++

Der Massenstart ist eröffnet! Alle 30 Athleten sind unterwegs und kämpfen um die Goldmedaille. Sie sind jetzt auf dem Weg zum ersten Schießen. Es herrscht direkt ein schnelles Tempo. Auf den ersten Kilometern geht es vor allem darum, sich in eine gute Position im Pulk zu bringen und Stürze und Stockbrüche zu vermeiden.

+++ Das deutsche Aufgebot +++

Im Massenstart wollen es David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn besser machen als in der Staffel, als das deutsche Team Vierter wurde. Erst zum vierten Mal blieb eine deutsche Männerstaffel nach 1968, 2010 und 2022 bei Olympia damit ohne Medaille.

+++ So läuft der Massenstart ab +++

Vier Schießeinlagen warten auf die Athleten. Das Starterfeld ist exklusiv. Nur 30 Athleten dürfen ran und die Qualifikation folgt klaren Kriterien. Alle Medaillengewinner aus den bisherigen Einzelwettbewerben sind gesetzt. Dazu kommen die Top 15 des aktuellen Gesamtweltcups. Die verbleibenden Plätze werden mit den besten Leistungen aus den bisherigen olympischen Rennen aufgefüllt.

