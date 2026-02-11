Olympia-Biathlon heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Medaille für Preuß?

SPORT1 11.02.2026 • 11:00 Uhr Bei den Olympischen Spielen steht der Biathlon-Einzel der Frauen auf dem Programm. Hat Deutschland erneut Grund zur Freude?

Für das deutsche Biathlon-Team steht der nächste olympische Wettbewerb auf dem Programm. Nach der Mixed-Staffel und dem Einzel der Herren müssen am Mittwoch die Frauen im Einzel antreten (ab 14:15 Uhr im LIVETICKER).

Bei dem Wettkampf über 15 Kilometer müssen sich die Athletinnen insgesamt viermal am Schießstand beweisen. Das Besondere: Jeder Fehlschuss wird mit einer Strafminute geahndet.

Olympia-Biathlon heute live: So verfolgen Sie das Einzel der Frauen im Free-TV, Stream & Ticker

TV: ARD und Eurosport

ARD und Eurosport Stream: sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com

sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Für den deutschen Skiverband werden dabei vier Athletinnen an den Start gehen. Als größte Hoffnungsträgerin gilt die Gesamtweltcupsiegerin aus dem Vorjahr, Franziska Preuß.

Nach ihrer Bronzemedaille in der Mixed-Staffel hofft die 31-Jährige bei ihren letzten Olympischen Spielen auf eine Einzelmedaille, braucht dafür aber eine bessere Schießleistung als in der Mixed-Staffel, bei der sie im Stehendschießen eine Strafrunde verursacht hatte.

Ebenfalls am Start stehen wird Teamkollegin Vanessa Voigt, die sich nach ihrem starken Auftritt in der Mixed-Staffel auch über Bronze freuen durfte.

Überraschende Aufstellung beim DSV

Bei der restlichen Aufstellung gab es derweil eine Überraschung. Zwar sind Julia Tannheimer und Anna Weidel im Gesamtweltcup hinter Preuß und Voigt die besten deutschen Frauen, im Einzel kommen sie dennoch nicht zum Einsatz.

Stattdessen werden Janina Hettich-Walz und Selina Grotian am Start stehen. Grotian blickt auf eine durchwachsene Saison mit einer längeren Krankheitspause zurück und konnte die Olympia-Norm erst spät erfüllen.