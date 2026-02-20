Olympia-Biathlon heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Nächstes deutsches Debakel im Massenstart der Männer?

SPORT1 20.02.2026 • 11:00 Uhr Die Olympischen Winterspiele neigen sich dem Ende entgegen. Am Freitag sind die Biathlon-Männer ein letztes Mal gefordert – im Massenstart.

Ein letztes Mal sind die Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen gefordert. Am Freitag (14.15 Uhr im LIVETICKER) kommt es zum Massenstart.

Dabei werden insbesondere wieder die Franzosen als Favoriten gelten, die bislang schon ordentlich abgeräumt haben (zehn Medaillen insgesamt, darunter fünfmal Gold). Doch auch die DSV-Athleten rechnen sich Chancen aus.

Biathlon bei Olympia 2026: So verfolgen Sie den Massenstart der Männer

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: sportstudio.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com

sportstudio.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Im Massenstart wollen es David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn besser machen als in der Staffel, als das deutsche Team Vierter wurde. Erst zum vierten Mal blieb eine deutsche Männerstaffel nach 1968, 2010 und 2022 bei Olympia damit ohne Medaille.

Der Massenstart der Männer geht über 15 Kilometer, wobei jeweils zweimal liegend und zweimal stehend geschossen wird. Für jeden Fehlschuss muss der Athlet eine 150 Meter lange Strafrunde laufen.

-----