Olympia: Deutsche Biathlon-Staffel mit Lesser, Böhm, Peiffer und Schempp bekommt Goldmedaillen für Sotschi 2014

Später Lohn für deutsche Staffel

Am Sonntag wird die deutsche Biathlon-Staffel der Winterspiele 2014 nachträglich mit der Goldmedaille belohnt.
Im Dopingfall Jewgeni Ustjugow ist das Urteil gefällt - und dem deutschen Team winkt Olympia-Gold. SPORT1 hat Reaktionen aus der Biathlon-Welt gesammelt.
SPORT1
Mit knapp zwölf Jahren Verzögerung erhält die deutsche Biathlon-Staffel mit Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp am Sonntag nachträglich ihre Goldmedaillen von den Olympischen Winterspielen Sotschi 2014.

Die Medaillen werden um 12.20 Uhr im Biathlon-Stadion in Antholz zwischen den beiden Verfolgungswettkämpfen durch das deutsche IOC-Mitglied Michael Mronz verliehen.

Die Winterspiele waren vom russischen Staatsdoping überschattet worden, weshalb das Quartett nachträglich die Goldmedaille der disqualifizierten Russen zugesprochen bekam. Silber geht an Österreich und Bronze an Norwegen.

Am 22. Februar 2014 hatte Schlussläufer Schempp in einem packenden Finale gegen Anton Schipulin um 3,5 Sekunden den Kürzeren gezogen. Weil der Russe Jewgeni Ustjugow später des Dopings überführt wurde und nach seiner rückwirkenden Sperre mit seinen Einsprüchen vor allen gerichtlichen Instanzen scheiterte, rückt nun Deutschland auf den ersten Rang.

