Olympia: Deutsche Biathlon-Staffel mit Lesser, Böhm, Peiffer und Schempp bekommt Goldmedaillen für Sotschi 2014

SPORT1 15.02.2026 • 11:47 Uhr Am Sonntag wird die deutsche Biathlon-Staffel der Winterspiele 2014 nachträglich mit der Goldmedaille belohnt.

Mit knapp zwölf Jahren Verzögerung erhält die deutsche Biathlon-Staffel mit Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp am Sonntag nachträglich ihre Goldmedaillen von den Olympischen Winterspielen Sotschi 2014.

Die Medaillen werden um 12.20 Uhr im Biathlon-Stadion in Antholz zwischen den beiden Verfolgungswettkämpfen durch das deutsche IOC-Mitglied Michael Mronz verliehen.

Die Winterspiele waren vom russischen Staatsdoping überschattet worden, weshalb das Quartett nachträglich die Goldmedaille der disqualifizierten Russen zugesprochen bekam. Silber geht an Österreich und Bronze an Norwegen.