Olympia-Drama: Deutscher Biathlon-Star patzt beim letzten Schuss!

21.02.2026 • 15:34 Uhr Beim letzten Schuss platzen im Massenstart die Medaillenträume von Vanessa Voigt.

Eine Medaille war zum Greifen nah, doch Vanessa Voigt versagten im letzten Moment die Nerven.

Die bis dahin fehlerfreie deutsche Biathletin kam beim Massenstart als Vierte zum letzten Stehendanschlag. Während auch die Konkurrenz nicht fehlerfrei blieb, ließ sich Voigt viel Zeit. Konzentriert traf sie dann die ersten vier Scheiben - doch der letzte Schuss ging daneben.

Sie habe nicht direkt an die Medaille gedacht, „sondern eher daran, dass ich gedacht habe, ich fühle mich echt gut, ich kann vorne mitkämpfen. Dann sehe ich, dass es auf einmal Fehler ist. Da war ich wirklich eine Sekunde überhaupt gar nicht bei mir bei mir“, sagte Voigt in der ARD.

Somit hieß es: Strafrunde statt Medaillenchance! 29 Sekunden fehlten Voigt am Ende aufs Podest.

Olympia 2030? Voigt lässt aufhorchen

Anschließend ließ die 28-Jährige aufhorchen, indem sie ihre Zukunft im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2030 offen ließ.

„Es war vielleicht sogar mein letztes olympisches Rennen, weil vier Jahre sind echt eine lange Zeit. Aber ich genieße einfach jeden Moment“, sagte Voigt.

Biathlon-Experte lobt Voigt

ARD-Experte Eric Lesser lobte Voigts Leistung trotz allem. „Sie hat sich über die Olympischen Spiele stetig gesteigert, sie zeigt ganz beständig Schießzeiten unter 30 Sekunden“, sagte der frühere Biathlon-Star. „Das sollte ihr Auftrieb geben.“

Als beste Deutsche landete Voigt am Ende auf Platz sieben. Gold holte die Französin Oceane Michelon. Dahinter landete ihre Landsfrau Julia Simon (1 Strafrunde/+6,6 Sekunden) vor der Überraschungs-Dritten Tereza Vobornikova (1/+7,4).