Olympia: Klopp m Biathlon aufgetaucht

SPORT1 17.02.2026 • 17:49 Uhr Jürgen Klopp taucht bei den Olympischen Wettbewerben in Antholz auf. Dabei wird dem einstigen Star-Trainer eine besondere Aufgabe zuteil.

Und plötzlich stand da Jürgen Klopp! Der einstige deutsche Top-Trainer und heutige Head of Global Soccer von Red Bull ist bei den olympischen Biathlon-Wettbewerben im italienischen Antholz aufgetaucht.

Mit schwarzem Wintermantel, einem gelben Pullover und einer roten Mütze von Team Deutschland zeigte sich der 58-Jährige bei der Männer-Staffel am Dienstagnachmittag als Edelfan – im Schlepptau: Sohn Marc.

Dem Sport-Informations-Dienst (SID) sagte Klopp, er sei „Fan von allem“. Eine besondere Zuneigung zu einer Sportart? „Ich liebe alles Alpine, ich liebe alle Langlauf-Disziplinen, ich liebe Biathlon. Es ist einfach alles spannend“, so der geborene Stuttgarter. Und: Er durfte gar eine besondere Aufgabe übernehmen. Klopp läutete nach elf der zwölf Laufrunden die Glocke, die den finalen Abschnitt eröffnete.

Klopp sieht vierten Platz für Deutschland

Einen deutschen Erfolg sah Klopp dagegen nicht. Beim Staffelrennen der Männer lief das deutsche Quartett um Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn auf Rang vier ein, verpasste das Podest jedoch um rund 51 Sekunden. Olympiasieger wurde die Staffel aus Frankreich, 9,8 Sekunden später kam Norwegen ein. Bronze ging an das schwedische Team.

Während das DSV-Quartett frustriert aus dem Zielraum stapfte, gratulierte Klopp im Deutschland-Outfit den Medaillengewinnern. Startläufer Strelow freute sich dennoch über den hohen Besuch: „Ich freue mich, dass in der großen Welt des Fußballs so ein kleiner Sport wahrgenommen wird. Ich hoffe, er genießt die Show.“

-----