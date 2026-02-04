Olympia-Krimi: DEB bezwingt Italien ohne Draisaitl 4:3

Ohne die NHL-Cracks um Fahnenträger Leon Draisaitl hat das deutsche Eishockeyteam bei der Olympia-Generalprobe in Bozen Gastgeber Italien nur mit Mühe geschlagen. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis setzte sich beim einzigen Test für die Winterspiele nach gutem Beginn mit 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) durch. Am Donnerstag reist der Tross des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nach Mailand, der Großteil der Spieler aus Nordamerika soll am Samstag im Olympischen Dorf eintreffen.
DEB-Team glückt Olympia-Generalprobe
Ohne Draisaitl und Co.: DEB-Team muss gegen Italien auf seine NHL-Stars verzichten
Neben Superstar Draisaitl (Edmonton Oilers), der früher fliegt und am Freitagabend als erster deutscher Eishockeyspieler die Fahne bei einer Olympia-Eröffnungsfeier tragen wird, standen gegen die Italiener auch Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Tim Stützle (Ottawa Senators), John-Jason Peterka (Utah Mammoth), Nico Sturm (Minnesota Wild) und Draisaitls Teamkollege Joshua Samanski nicht zur Verfügung.
Doppelschlag binnen Sekunden: Rieder und Wissmann schocken Italien
Tobias Rieder traf in Überzahl zur Führung (12.) für das mit zahlreichen Spielern aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufgefüllte DEB-Team. Kai Wissmann, der zuletzt nach einem Achillessehnenriss erst 25 Tage vor dem Olympia-Auftakt sein Comeback für die Eisbären Berlin gegeben hatte, erhöhte (13.).
Wagner legt vor, Ehliz kontert – Torfestival bis zur Sirene
Fabio Wagner erzielte das 3:0 (25.) für den Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018, Dustin Gazley überwand wenig später Maximilian Franzreb im deutschen Tor und verkürzte (30.). In Unterzahl kassierte das DEB-Team kurz vor der zweiten Pause den nächsten Gegentreffer durch Tommy Purdeller (40.), Mitte des Schlussdrittels stellte Yasin Ehliz im Powerplay auf 4:2 (49.). Erst ganz kurz vor der Schlusssirene sorgte Alessandro Segafredo für den Endstand (60.).
Von Bozen nach Mailand: DEB-Team startet am 12. Februar gegen Dänemark
Die deutsche Mannschaft hat sich seit dem vergangenen Samstag im Olympia-Camp in Bozen auf das Turnier vorbereitet. In Mailand trifft die deutsche Mannschaft am 12. Februar (21.10 Uhr) zum Auftakt auf Dänemark, weitere Gegner in der Gruppe C sind Lettland (14. Februar, 12.10 Uhr) und die USA (15. Februar, 21.10 Uhr). Die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die übrigen Teams spielen in einer Qualifikationsrunde um die vier offenen Plätze.