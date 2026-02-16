Kahun: NHL-Spieler "machen auch viel Druck auf sich selbst"

SID 16.02.2026 • 14:31 Uhr Der Eishockey-Nationalspieler fordert eine Steigerung des gesamten Teams - und hält diese für absolut möglich.

Laut Dominik Kahun hat die Eishockey-Nationalmannschaft in der K.o.-Phase des Olympia-Turniers noch deutliches Steigerungspotenzial - und der Schlüssel dazu liege nicht in der individuellen Qualität.

„Wir wissen alle, dass viel mehr drin ist“, sagte der 30 Jahre alte Angreifer im ZDF und ergänzte: „Wir müssen uns so schnell wie möglich als Mannschaft finden.“

Dass der Start ins Turnier schleppend war, liegt für den Silbermedaillengewinner von 2018 keineswegs an den NHL-Stars um Leon Draisaitl - im Gegenteil: „Es sind die besten Spieler hier bei uns. Sie zeigen auch, dass sie die Tore machen. Das sind Weltklasse-Jungs, super Typen. Sie machen aber auch viel Druck auf sich selbst.“

Deutsches Eishockey-Mannschaft bei Olympia im Glück

Nach der ernüchternd verlaufenen Vorrunde mit einem Sieg gegen Dänemark (3:1) und Niederlagen gegen Außenseiter Lettland (3:4) sowie Weltmeister USA (1:5) kündigte Kahun ein Gespräch „als ganze Mannschaft“ an, ehe es am Dienstagmittag (12.10 Uhr) gegen das in der Vorrunde punktlose Frankreich um den Viertelfinaleinzug geht.