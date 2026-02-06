Norovirus-Schock bei Olympia: Schweizer Eishockey-Frauen verpassen Eröffnungsfeier

SID 06.02.2026 • 23:12 Uhr Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen verpasst die Eröffnungsfeier bei Olympia. Die Mannschaft wird isoliert.

Nach Finnland hat auch das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina eine Norovirus-Infektion vermeldet.

Weil in der Nacht zu Freitag ein Fall in der Mannschaft aufgetreten war, nahm die Auswahl nicht an der Eröffnungsfeier am Freitagabend teil, wie Swiss Olympic mitteilte.

Isolation nach Auftaktsieg – Athletin wieder symptomfrei

Das Team sei als Vorsichtsmaßnahme nach dem Auftaktsieg gegen Tschechien (4:3 n.P.) „in enger Absprache mit dem Ärzteteam vor Ort und nach Rücksprache mit Fachexperten“ isoliert worden.

Die betroffene Athletin war bereits seit Beginn ihrer Symptome von ihren Kolleginnen isoliert im olympischen Dorf gewesen, seit dem Morgen sei sie wieder symptomfrei.