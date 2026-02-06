Newsticker
Norovirus-Schock bei Olympia: Schweizer Eishockey-Frauen verpassen Eröffnungsfeier

Schweizer Eishockey-Frauen isoliert

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen verpasst die Eröffnungsfeier bei Olympia. Die Mannschaft wird isoliert.
Die Olympischen Spiele haben begonnen. Angeführt von Eishockey-Star Leon Draisaitl läuft das deutsche Team ein.
SID
Nach Finnland hat auch das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina eine Norovirus-Infektion vermeldet.

Weil in der Nacht zu Freitag ein Fall in der Mannschaft aufgetreten war, nahm die Auswahl nicht an der Eröffnungsfeier am Freitagabend teil, wie Swiss Olympic mitteilte.

Isolation nach Auftaktsieg – Athletin wieder symptomfrei

Das Team sei als Vorsichtsmaßnahme nach dem Auftaktsieg gegen Tschechien (4:3 n.P.) „in enger Absprache mit dem Ärzteteam vor Ort und nach Rücksprache mit Fachexperten“ isoliert worden.

Die betroffene Athletin war bereits seit Beginn ihrer Symptome von ihren Kolleginnen isoliert im olympischen Dorf gewesen, seit dem Morgen sei sie wieder symptomfrei.

Zuvor hatte das Norovirus einen Großteil der finnischen Frauen-Nationalmannschaft erwischt, das ursprünglich für Donnerstag angesetzte Auftaktspiel gegen Kanada wurde daher auf den 12. Februar verlegt.

