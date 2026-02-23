Olympia 2026: FBI-Chef irritiert mit Party-Auftritt

Niklas Trettin 23.02.2026 • 12:18 Uhr Die USA feiern die gewonnene Goldmedaille im Eishockey bei den Olympischen Winterspielen ausgelassen. Während sich Präsident Donald Trump aus der Ferne mitfreut, ist des FBI-Chef bei einer Kabinenparty sogar mittendrin.

Die Freude kannte keine Grenzen: Erstmals seit 1980 haben sich die USA wieder zum Olympiasieger im Eishockey gekrönt. Im Traumfinale gegen Kanada fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung, als Jack Hughes mit seinem Treffer zum 2:1 das Turnier beendete. Entsprechend ausgelassen fielen die Feierlichkeiten aus. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ein prominenter Gast bei der anschließenden Kabinenparty.

In einem kursierenden Video ist zu sehen, wie Kash Patel, Chef der FBI, ausgelassen mit den NHL-Profis feiert. Patel nimmt einen kräftigen Schluck aus einer Bierflasche, verspritzt den Rest des Inhalts, hämmert euphorisch auf den Tisch – und lässt sich schließlich von einem Spieler sogar eine Goldmedaille umhängen. Später stimmt er gemeinsam mit der Mannschaft den patriotischen Song „Courtesy of the Red, White and Blue“ an.

Nach Darstellung des FBI hielt sich Patel in Italien zu mehreren offiziellen Terminen in Italien auf. Die Feierbilder sorgten entsprechend für Wirbel in den USA. Berichte zu einem geplanten Besuch des Finales hatte ein Sprecher im Vorfeld noch als „irreführend“ bezeichnet. Es habe sich nicht um eine private Vergnügungsreise gehandelt, sondern um eine „seit Monaten geplante“ Dienstreise – auch wenn Patel als leidenschaftlicher Eishockey-Anhänger bekannt ist.

Olympia: Auch Trump gratuliert den US-Star

Mittlerweile hat sich Kash Patel selbst geäußert. „An die sehr besorgten Medien“, schrieb der 45-Jährige auf X: „Ja, ich liebe Amerika und war zutiefst geehrt, als mich meine Freunde, die frischgebackenen Goldmedaillengewinner des Team USA, in die Umkleidekabine eingeladen haben, um diesen historischen Moment mit den Jungs zu feiern.“ In einem weiteren Beitrag dankte er der US-Auswahl dafür, „das großartigste Land der Welt und das großartigste Spiel, das je erfunden wurde“, repräsentiert zu haben.

Auf den Olympiasieg reagierte auch das Weiße Haus umgehend. „Gratulation an unser großartiges US-Eishockeyteam. Sie haben Gold gewonnen. Wow. Donald J. Trump“, hieß es in einer Mitteilung auf X. Dazu wurde ein Bild veröffentlicht, das den Präsidenten mit einem Eishockeyschläger beim Empfang der Florida Panthers als Stanley-Cup-Sieger zeigt. Trump selbst meldete sich per Videoanruf direkt in der Kabine des frisch gekürten Olympiasiegers.