Olympia 2026: Kanada bangt um Superstar

Maximilian Lotz 18.02.2026 • 21:15 Uhr Goldfavorit Kanada muss den dramatischen Halbfinal-Einzug beim olympischen Eishockey-Turnier möglicherweise teuer bezahlen.

Der Eishockey-Krimi zwischen Kanada und Tschechien im Viertelfinale des olympischen Eishockeyturniers hat womöglich bittere Folgen für die Nordamerikaner.

Superstar Sidney Crosby musste beim 4:3-Sieg des Goldfavoriten in der Overtime verletzt vom Eis - genaue Diagnose: ausstehend.

Nach Angaben von Kanadas Coach Jon Cooper erlitt der 38-Jährige eine Verletzung am rechten Bein, die nun weiter untersucht werden soll. Hinter seinem Einsatz im Halbfinale am Freitag steht daher noch ein großes Fragezeichen.

Eishockey: Kanada-Star Crosby verletzt runter

„Es ist hart, wenn du deinen Kapitän so siehst“, sagte Abwehrspieler Drew Doughty nach der packenden Partie: „Ich hoffe, dass er im kommenden Spiel wieder dabei sein kann.“

Crosby musste zu Beginn des zweiten Drittels hart einstecken. Zunächst landete der Angreifer der Pittsburgh Penguins nach einem Check von Radko Gudas in Höhe der Mittellinie auf dem Eis. Nachdem er sich aufgerappelt hatte, wurde er wenige Sekunden später an der Bande von Gudas und Martin Necas erneut hart gecheckt.

Daraufhin verließ Crosby das Eis, ließ sich zunächst auf der Bank vom medizinischen Personal des kanadischen Teams untersuchen, ehe er in der Kabine verschwand. Im weiteren Verlauf der Partie kehrte der 38-Jährige nicht mehr zurück aufs Eis.

Kanada-Coach Cooper: „So etwas sieht man selten“

„So etwas sieht man nur selten“, sagte Kanadas Trainer Cooper über Crosbys vorzeitiges Ausscheiden. „Bei ihm ist definitiv etwas schiefgelaufen, aber er dachte einfach, dass er nicht in der Lage war, dem Team für den Rest des Abends zu helfen.“